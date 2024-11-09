عمر خيرت: سعيد بتقديم موسيقاي وأحاسيسي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

حلّ الموسيقار العالمي عمر خيرت ضيفاً على معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43، حيث تألق بعفويته وكلامه الملهم، في لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي، أخذ خلاله زوار المعرض من عاشقي سيمفونياته وألحانه في رحلة عبر مشواره الفنيّ الطويل مع الموسيقى، متحدثاً عن أسرار شغفه بالفن منذ طفولته، مستنداً في حديثه إلى كتابه «المتمرد.. سيرة حياة عمر خيرت».

في بداية الجلسة، عبرّ خيرت عن سعادته الكبيرة بوجوده في الشارقة، ومشاركته في تظاهرة ثقافية كبيرة بحجم معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث قال: «سعيدٌ للغاية بزيارتي للشارقة، ودعوتي لحضور فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذه الدورة، فهذه أول مرة لي هنا، ويسعدني جداً أن أقدم موسيقاي وأحاسيسي في هذه الإمارة، ومع كل هذا الجمهور».

وتطرّق خيرت للحديث عن بداياته الموسيقية، ونشأته في كنف عائلةٍ مثقفةٍ، محبة لمختلف أنواع الفنون وبالأخص الموسيقى، وكيف تأثر بموسيقى عمه الموسيقار الكبير «أبو بكر خيرت» المهندس الذي صمم المبنى المخصص لأكاديمية الفنون ومعهد الكونسرفتوار، والذي أصبح أول عميد له، وعن هذا الأثر قال خيرت: «منذ طفولتي كنت أشاهد حفلات أبو بكر خيرت في الأوبرا، وتمنيتُ أن أكون مثله يوماً ما، وفي النهاية سلكت الطريق نفسه لكن بأسلوبي الخاص».

وتوقف خيرت عند مفاهيمه الفنية، وأهدافه التي وضعها نصب عينيه حين قرر تأليف موسيقاه على البيانو، الذي يعدّ آلة غربية بامتياز، تختلف كلياً عن موسيقى الشرق، حيث قال خيرت في هذا الصدد: «نحن كشعوب عربية نحب الغناء، وتجربة أن يكون هناك موسيقى خالصة لم تكنْ مألوفة من قبل، لذلك حين ألفتُ أولى مقطوعاتي ليلة القبض على فاطمة، طلبتُ من المنتج أن يطبعها في شرائط، لكنه خاف من الفكرة ورفض تقديمها كموسيقى خالصة خارج الفيلم، في النهاية أقنعته وطبع 3000 شريط فقط، لكنها لاقت رواجاً كبيراً وأحبها الناس، في تلك الأثناء كان هدفي الوحيد أن يكون لدينا موسيقى عربية عالمية تتناغم مع القوالب الموسيقية الغربية، وتظل محتفظةً بهويتها الشرقية النغمية».