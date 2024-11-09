«الشارقة الدولي للمكتبات» يناقش تعزيز الخدمات بالذكاء الاصطناعي

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت، السبت، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتعاون مع «جمعية المكتبات الأميركية»، بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، حيث يجمع المؤتمر على مدار يومين نخبة من أمناء المكتبات والخبراء والمتخصصين في قطاع المكتبات من جميع أنحاء العالم، تحت شعار «دمج الذكاء الاصطناعي بخدمات المكتبات، وتعزيز محو أمية الذكاء الاصطناعي»، لمناقشة الدور المركزي الذي تلعبه المكتبات في تعزيز الصناعات الإبداعية واقتصاد المعرفة.

واستضاف المؤتمر في «مركز إكسبو الشارقة»، أكثر من 400 خبير وأمين مكتبة من المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة، من أكثر من 30 دولة، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من المكتبيين الإماراتيين، مما يجعله العدد الأكبر من المشاركين في تاريخ المؤتمر.

ملتقى الأفكار

في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر، رحب أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب بالضيوف في إمارة الشارقة، وقال: «تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تؤمن الشارقة بأن مصير الأمم والحضارات يرتبط بالمكتبات التي تجسد ملتقى العقول والأفكار، وتمنحنا الفرصة لنفهم الماضي ونصنع المستقبل، وكانت الشارقة ولا تزال هي المكان الوحيد خارج الولايات المتحدة الذي يستضيف هذا الحدث، للسنة الحادية عشرة على التوالي، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية».

وأضاف العامري: «في ظل التطور التكنولوجي السريع، يسلط مؤتمر هذا العام الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المكتبات، وتعزيز تفاعلها مع الجمهور، ضمن برنامج شامل يركز على الابتكار في عالم المكتبات، وآليات دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة مصادر المعرفة، لتبقى المكتبات مواكبة للتطلعات الحديثة وتلبية احتياجات الجمهور، وتعزيز كفاءتها ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة».

من جهته، ناقش الدكتور ليو لو، رئيس جمعية مكتبات الكليات والبحوث (ACRL)، عميد وأستاذ كلية المكتبات الجامعية وعلوم التعليم بجامعة نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأميركية، تقرير «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم والتعلم: رؤى وتوصيات» الذي أصدره «مكتب التكنولوجيا التعليمية» التابع لـ«وزارة التربية والتعليم الأميركية»، والذي يناقش أهمية محو أمية الذكاء الاصطناعي للمعلمين وأمناء المكتبات.

ندوات وجلسات

يتضمن برنامج المؤتمر ندوات وجلسات نقاشية تتناول جملة من المواضيع المتنوعة، منها، المكتبة التجريبية، وكيفية تحمل المخاطر والإخفاق المحتمل وإحداث التغيير، وبناء المعرفة الإخبارية وتعليم مهارات التفكير النقدي في المكتبات المدرسية، وإعادة تصور إتاحة المكتبة، ودعمها باستخدام الذكاء الاصطناعي التحاوري، وأمناء المكتبات المدرسية، والمكتبة المرحة، والممارسات اليومية القائمة على الأدلة في المكتبات، وتحول المكتبات في عصر العلوم المفتوحة، ودمج الذكاء الاصطناعي في المكتبات المدرسية، والمكتبات الأكاديمية والمجتمع والثقافة والتعاون.

يحظى المؤتمر، الذي يعد الحدث الوحيد الذي تشارك فيه جمعية المكتبات الأميركية خارج الولايات المتحدة، برعاية كل من «جمعية المكتبات الأميركية» و«مكتبات الشارقة»، ويشكل منصة للتواصل بين المشاركين من خلال «ردهة المكتبيين»، المخصصة لتبادل الأفكار واستعراض أحدث المنتجات والخدمات في مجال المكتبات، كما يوفر المؤتمر للزوار فرصة لقاء العارضين والاطلاع على الكتب والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المكتبات حول العالم.