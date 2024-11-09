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التعليم والمعرفة

سعود بن صقر يشهد عزف مقطوعة «الفصول الأربعة» الموسيقية

سعود بن صقر القاسمي لدى حضوره حفل عزف «الفصول الأربعة» الموسيقية (وام)
10 نوفمبر 2024 01:06

رأس الخيمة (وام)

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، عزف مقطوعة «الفصول الأربعة» الموسيقية، للمؤلف وعازف الكمان الإيطالي الراحل أنطونيو فيفالدي، بتنظيم من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وذلك في قرية الجزيرة الحمراء التراثية برأس الخيمة.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أهمية الموسيقى، ودورها الفاعل في نشر قيم التسامح والتعايش، باعتبارها لغة تواصل عالمية، وجسراً لبناء العلاقات الوثيقة بين الشعوب ومختلف دول العالم، لافتاً سموه إلى حرص إمارة رأس الخيمة على استضافة أبرز الفعاليات الفنية المتميزة، بما يسهم في تعزيز وترسيخ مكانتها وجهةً ثقافيةً رائدةً على مستوى المنطقة والعالم.
وأشاد سموه، بأداء فرقة «ذا غلف سترينغ كوارتيت» للمقطوعة التي قدّمتها ضمن حفلات «كاندل لايت» التي تُشرف عليها، منصة «فيفر» العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال الفعاليات الترفيهية الحية.  وتضمن الحفل عزفاً للمقطوعات الأربع التي تحمل أسماء فصول السنة المختلفة، حيث استمتع الجمهور بتجربة موسيقية استثنائية على ضوء الآلاف من الشموع.

سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
الجزيرة الحمراء
الفصول الأربعة
الموسيقى
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