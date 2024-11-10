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"مايكروسوفت" توقف بعض التطبيقات الافتراضية القديمة

"مايكروسوفت" توقف بعض التطبيقات الافتراضية القديمة
10 نوفمبر 2024 10:45

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها ستوقف بعض التطبيقات الافتراضية القديمة عن العمل نهائيا في نظام ويندوز، ومنها تطبيق البريد Mail والتقويم Calendar والأشخاص People، وذلك اعتبارا من نهاية عام 2024.
وذكرت الشركة في بيان لها، أن تطبيق البريد القديم لن يتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكترونية أو استقبالها بعد نهاية هذا العام، أي مع مطلع عام 2025، ما سيجعل تثبيت تطبيق "أوت لوك Outlook" الجديد أو أي من تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى أمرا ضروريا للكثير من المستخدمين، في حين يمكن استخدام إصدار الويب من خدمة البريد الإلكتروني إذا كان ذلك متاحا دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية.وأوضح البيان أن "مايكروسوفت" حاليا بصدد نقل المستخدمين الحاليين إلى تطبيق "Outlook" الجديد لنظام ويندوز، حيث يمكن تصدير الرسائل وأحداث التقويم وجهات الاتصال المخزنة في هذه التطبيقات من خلال خيار (التصدير Export). وأشار البيان إلى أن الشركة ستجبر الجميع على استخدام تطبيق "Outlook" الجديد عبر إيقاف التطبيقات القديمة التي كانت جزءا من نظام ويندوز، في حين يمكن للمستخدمين غير الراغبين في الانتقال إلى هذا التطبيق تثبيت تطبيقات أخرى بديلة، مثل تطبيق (ثندربيرد Thunderbird) المجاني والمفتوح المصدر من شركة "موزيلا". 

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