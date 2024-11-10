إصدارات متعدّدة اللغات في «الشارقة للكتاب» تُثري الوعي البيئي

الشارقة (الاتحاد) يجدد معرض الشارقة الدولي للكتاب التزامه بقضايا الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال احتضانه لعدد من الإصدارات المهمة في دورته لعام 2024، والتي تتناول مختلف أبعاد القضايا البيئية، وتقدم حلولاً مبتكرة أساليب حديثة ومستدامة لمواجهة التحديات البيئية العالمية، انسجاماً مع جهود دولة الإمارات الرامية تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وتتنوع هذه الإصدارات بين كتب علمية وأدبية وإصدارات للأطفال، وتقدم رؤى وأفكاراً عميقة حول مستقبل الأرض ومواردها، ما يجعل المعرض منصة حيوية لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الاستدامة. رؤى جديدة ومن بين الكتب البارزة التي تم عرضها هذا العام «البيئة بين الاستدامة الآمنة والمخاطر المستقبليّة»، للدكتور أشرف محمد عمران، حيث يكتسب هذا الإصدار أهمية كبيرة من خلال مؤلفه الذي يحظى بخبرة واسعة في مجال الزراعة من دون تربة والزراعات المائية، ومشاركته في العديد من المؤتمرات العربيّة والعالمية كمتحدّث في الشأن الزراعي والبيئي، ويضم الكتاب عدداً من الفصول أهمها الموارد الطبيعية والأحزمة الخضراء ومصدّات الرياح والوقود الحيوي وأثره في أزمة الغذاء، ما يجعل منه مرجعاً للمتخصصين في هذا المجال. التحديات والفرص كما يأتي كتاب «التنمية المستدامة وقضايا العصر – الأهداف والتحديات» نتاج جهد مشترك للباحثَين الدكتورة رانيا عبد المنعم، والدكتور معتز أبوزيد، ويتناول الكتاب ما وراء مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بحقوق الإنسان، مع تناول قضايا حديثة مرتبطة بالتنمية المستدامة مثل المؤسسات القوية ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي والتحول الرقمي والاتجار في البشر والتنمية الاقتصادية والحماية المجتمعية، مع التعرض للتشريعات والتطبيقات المرتبطة بذلك في دول العالم. عالم الطبيعة وتتنوّع الإصدارات لتشمل العديد من اللغات، بما في ذلك كتب بالإنجليزية موجّهة للأطفال بطريقة شيّقة، ككتاب «Wild About Planet Earth» الذي يأخذ الأطفال في رحلة استكشافية مذهلة عن كوكبنا، ويستهدف الفئة العمرية من 7 سنوات فما فوق، ويقدم معلومات غنية ويتميّز بفقراته القصيرة والسهلة، مما يساهم في تحفيز فضول الأطفال حول بيئة الأرض، إلى جانب رسوم توضيحية تفصيلية تساعد على فهم المعلومات، وأنشطة ومسابقات تفاعلية تُضفي طابعاً ممتعاً على عملية التعلم.