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التعليم والمعرفة

مشاركة متميزة لـ"أبوظبي للإعلام" في معرض الشارقة الدولي للكتاب

مشاركة متميزة لـ"أبوظبي للإعلام" في معرض الشارقة الدولي للكتاب
10 نوفمبر 2024 15:05

تشهد فعاليات معرض الشارقة الدوليِّ للكتابِ في دورته الثالثة والأربعينَ مشاركةً واسِعَةً من المنصات الإعلامية المحلية والعربية والدولية. كونَه من أهمِّ الفعاليات الفكرية والأدبيةِ في المنطقة، شركة أبوظبي للإعلام تشارِك ضِمن فعاليات المعرضِ ببرنامج مُتكامل من الفَعاليات والأنشِطَةِ الغَنيةِ بالمُحتَوَى الهَادِفِ عبر حضور منصاتِها الإعلامية في المعرض.

معرض الشارقة الدولي للكتاب من أهمِّ الفَعالياتِ الثَقافيةِ في منطقةِ الشَرقِ الأوسط. ويشهد المعرض مُشاركة واسعة من المِنصات الإعلامية المَحليةِ التي تُسهِمُ في تَعزيزِ الحَدَثِ إعلاميَّاً وتَوسيعِ دائِرةِ تَأثيرِهِ .. فَضلاً عن المشارَكَةِ في فَعالياتِ المعرضِ لنَشرِ الوعي الثقافيِّ والفِكريِّ.

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شركة أبوظبي للإعلام، شَركة الإعلامِ العَامة الرائدة في الدولةِ، تشارك في فعاليات الدورةِ الثالثةِ والأربعين من معرضِ الشارقةِ الدَوليِّ للكِتاب، بجناحٍ مُتميّزٍ يستعرضُ أحدثَ الإصداراتِ المطبوعةِ وإنتاجاتِ منصاتِها الإعلاميةِ مِثلَ صحيفة "الاتحاد" ومجلات "ماجد" و"زهرة الخليج" و"ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي"، والتي تقدم بَرنامجاً مُتكامِلاً من الورشِ التَفاعليةِ والعُروضِ الخاصةِ للزوارِ، بالإضافةِ إلى عَرضِمَجلةِ ماجد أفلاماً موجهة للأطفال بهَدَفِ تَشجيعِهم على الاهتمامِ بالكتاب وتعزيزِ القراءةِ
وخَصَّصَت شركة أبوظبي للإعلام تَغطية إعلامية شَامِلةً لفَعالياتِ المعرضِ عبرَ مِنصاتِها الإعلاميةِ المتنوعةِ، مِمَّا يُؤكِّد اهتمامَهَا في تَغطيةِ الفَعالياتِ الثَقافيةِ الرَائِدَةِ في الدَولةِ، بِما فيهَا المُبادرات الثَقافية والفكرية، لتَعزيزِ الحراكِ الثَقافيِّ الوطنيِّ والتبادلِ الثقافيِّ.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معرض الشارقة الدولي للكتاب
أبوظبي للإعلام
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