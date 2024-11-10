أصوات شعرية عربية على منصة القصيدة في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 43 كلاً من الشاعر الإماراتي إبراهيم الهاشمي، والشاعر الكويتي الدكتور مشعل الزعبي، والشاعر التونسي آدم فتحي، والشاعرة السورية إباء الخطيب في أمسية شعرية بعنوان «صوت الشعر»، قرأ خلالها الشعراء مختارات من تجاربهم الشعرية المتباينة.

افتتح الشاعر الإماراتي إبراهيم الهاشمي الأمسية بقصيدة «هتف الشعر»، التي حملت نفحات غزلية مفعمة بالعذوبة. كما أهدى قصيدة إلى زوجته بعنوان «على قدر أتيت»، وأمتع الحضور كذلك بقصائد أخرى، من بينها «في غيابك» ونص نبطي اختتم به مشاركته، مستحضراً جماليات الشعر الشعبي.

وأعرب الشاعر الكويتي الدكتور مشعل الزعبي عن امتنانه للشارقة التي احتضنت تجربته الشعرية، ثم قرأ قصائد من بينها «رسالة إلى أمي»، التي عكست أجواء الحنان الأمومي. وقدم أيضاً قصيدة «لبيك فيرونا» التي كتبها إحياءً ليوم الشعر العالمي في مدينة فيرونا الإيطالية، معبراً عن الروابط الثقافية والإنسانية بين الأمم.

ومن تونس، حيا الشاعر آدم فتحي جمهور المعرض بكلمات دافئة، ثم قرأ قصيدة «العنقود والحذاء»، التي عبرت عن عمق الأبعاد الفلسفية والإنسانية.

واختتمت الشاعرة السورية إباء الخطيب الأمسية بإلقاء قصائد تفيض بالحنين واللهفة. وساهمت طريقتها في الإلقاء بقوة في استحضار مشاعر الجمهور وتفاعلهم.