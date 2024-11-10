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التعليم والمعرفة

«التربوي للغة العربية لدول الخليج» يستعرض جهوده

«التربوي للغة العربية لدول الخليج» يستعرض جهوده
10 نوفمبر 2024 17:42

الشارقة (وام)

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أكد الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، أهمية الجهود التي يبذلها المركز لدعم اللغة العربية وتطوير تعليمها في الدول الخليجية، مستعرضاً الإصدارات والبرامج البحثية والتعليمية التي يقدمها المركز في إطار استراتيجيته الشاملة لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب وتعزيز الهوية العربية.وأوضح، في الندوة التي عقدت خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، أمس، أن المركز يعمل وفق خطة مدروسة تتماشى مع استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتهدف إلى رفع مستوى اللغة العربية وتعليمها بأساليب حديثة تُعنى بتمكين الطلاب من لغتهم الأم وتطوير قدراتهم الفكرية واللغوية.
واستعرض مجموعة من الإصدارات المميزة التي نشرها المركز في السنوات الأخيرة، والتي تُعد أدوات أساسية لمعلمي اللغة العربية والمدارس.
وأوضح أن المركز يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير مهارات معلمي اللغة العربية. وأضاف أن المركز أصدر أيضًا دراسة بعنوان «تطوير سياسات تقويم أداء الطلاب في اللغة العربية للصفوف (7-12)»، تهدف إلى بناء سياسات تقويمية تساعد المعلمين على قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات اللغوية بفعالية ودقة.
وتطرق الحمادي إلى برامج المركز في توظيف التقنية في تعليم اللغة العربية، مؤكداً أن التعليم الحديث يعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلومات، مما يستوجب تطوير مناهج تتماشى مع هذا التوجه وتساعد الطلاب على اكتساب مهارات القراءة الإلكترونية بطريقة تحاكي احتياجات العصر الرقمي.
وتناول عادل وهيب، مدير إدارة البرنامج في المركز، جهود المركز في تصميم برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة معلمي اللغة العربية، مؤكداً على دور هذه البرامج في توفير أدوات عملية لمعلمي اللغة العربية لمساعدتهم في مواجهة تحديات التعليم اللغوي وتعزيز قدراتهم التدريسية بما يتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

عيسى صالح الحمادي
المركز التربوي للغة العربية
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
اللغة العربية
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