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التعليم والمعرفة

«الإيسيسكو» تعرض إصداراتها الثقافية والتعليمية

«الإيسيسكو» تعرض إصداراتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب
10 نوفمبر 2024 17:49

الشارقة (وام)
تشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، من خلال مكتبها الإقليمي بالشارقة، في فعاليات النسخة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
يمثل جناح الإيسيسكو في المعرض فرصة مميزة للزوار للاطلاع على مجموعة من الكتب القيمة التي تقدمها المنظمة، والتي تعكس جهودها في تعزيز التعليم والثقافة الإسلامية وخدمة اللغة العربية وتطوير أدوات تدريسها وتعلمها حول العالم.
وقال سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، إن مشاركة المنظمة في المعرض، تأتي انطلاقاً من حرصها على نشر المعرفة والثقافة وتعزيز التفاهم بين الشعوب، مشيراً إلى أن الزوار يمكنهم الوصول إلى الإصدارات عبر نظام المسح الضوئي الذي يوفر الكتب إلكترونياً، مما يعكس التزام الإيسيسكو بتسهيل وصول المعرفة للجميع بأساليب حديثة ومبتكرة.

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