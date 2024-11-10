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التعليم والمعرفة

مسرحية «ترينو»..  3 فتيات يكتشفن قيم التعايش

مسرحية «ترينو»..  3 فتيات يكتشفن قيم التعايش
11 نوفمبر 2024 00:19

الشارقة (الاتحاد)
جذب فريق «ALJ Sisters» أنظار جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب من الأطفال وأسرهم بعرضه المسرحي «ترينو»، الذي جمع بين فقرات غنائية وتأثيرات ضوئية مبهرة، حيث قدم مسرحية تدور أحداثها حول حياة ثلاث فتيات يتلقين دعوة خاصة للمشاركة في «رحلة العمر» عبر قطار مليء بالألغاز، يأخذهن في رحلة تمر عبر عدة بلدان لتعزيز قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب.

أقيم العرض على المسرح الخارجي في مركز إكسبو الشارقة، وشهد حضوراً لافتاً للأطفال وأسرهم، حيث تفاعلوا بحماس مع فقرات العرض، الذي بدأ بمقطع فيديو تعريفي يوضح فكرة المسرحية، وركز على الجانب الغنائي الذي أثار إعجاب الأطفال وأسرهم.

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واعتمد العرض على ديكورات ثلاثية الأبعاد (3D) باستخدام شاشة تفاعلية أضفت عمقاً بصرياً جعل مشاهد العرض أقرب إلى الواقع، فيما أضفت المؤثرات الصوتية مزيداً من التشويق والإثارة أسرت اهتمام الحضور طوال مدة العرض.

تعد مسرحية «ترينو» دعوة لتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش الثقافي، من خلال تجربة سردية بطولية تشارك فيها الممثلات الكويتيات الجود البعنون، الجوري البعنون، ووضحة الأيوب، اللاتي يشكلن فريق «ALJ Sisters». 

مسرحية
التعايش
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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