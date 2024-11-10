اليازية بنت نهيان تطلق كتاب «التثقيف زمن التأفيف»

الشارقة (وام)

أطلقت الكاتبة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، خلال جلسة بالأمس في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.. كتابها «التثقيف زمن التأفيف» الصادر عن دار ديوان للنشر.

ويطرح الكتاب تساؤلات حول حالة الإنسان المعاصر وحيرته واضطراباته وقلقه، حيث يشجع القارئ على التأمل والحصول على فهم أعمق للثقافة ومفهومها من خلال طرح ثمانية موضوعات تعكس ثنائيات يومية، مثل الإعادة والتكرار والعادات والأعراف والخيال والواقع والجمال والفائدة، كما يدعو القارئ إلى تأمل تأثير هذه المفاهيم على الفرد والمجتمع.

ويتناول الكتاب العديد من الموضوعات والأفكار حول الفلسفة والثقافة والفنون العربية والعالمية، وينهل من مصادر معرفية متنوعة، مسلطاً الضوء على الكثير من الأمثلة والاقتباسات من التراث العربي بغية تقديم أمثلة عن «التأفف»، وهو المصطلح الذي تستخدمه المؤلفة للتعبير عن حالة التوتر الداخلي والحيرة النفسية التي يعيشها المجتمع العربي المعاصر، كما يعزِّز الكتاب من أهمية التأمل والخيال لسد الفجوة بين العلم والمعتقد مقترحاً مفهوماً جديداً هو «التأفف المبدع» كمساحة للتفكير والحوار.

وناقشت الجلسة، التي حضرتها الدكتورة حمده الحمادي، مديرة إدارة الآداب والهوية الوطنية في وزارة الثقافة، ومروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، وأحمد القرملاوي مدير دار ديوان للنشر، وعدد من الكتاب والمسؤولين في المؤسسات الثقافية والتعليمية.. مجموعة من المواضيع المحورية مثل اختيار عنوان وغلاف الكتاب، إلى جانب استعراض عدد من العناوين العريضة التي ركز عليها كالانفتاح الثقافي وديناميكية اللغة وعلم الأنساب ومصطلح الرياء الثقافي والأصالة والتطور.