مسرحية «مسد» تقدم عرضها الأول في الفجيرة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

بدعم من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع الذي أطلقته وزارة الثقافة، وفي إطار المنحة المخصصة للإبداع والإنتاج ضمن فئة الفنون الأدائية والمسرح التي أطلقها البرنامج، قدم الفنان أحمد عبدالله راشد، الحاصل على المنحة، ووسط حضور جماهيري كثيف، العرض الأول لمسرحية «مسد»، على خشبة مسرح المركز الإبداعي بإمارة الفجيرة، من تأليفه وإخراجه، وتمثيل النجوم عبدالله مسعود وخالد الظنحاني وعبدالله الخديم، ومجموعة من المواهب المسرحية الواعدة.

تناقش المسرحية قضية متخيلة تدور أحداثها في مكان ما غير محدد، وسط زمن سرمدي مبهم معالمه وماهيته غير واضحة، حيث تلتقي ثلاث شخصيات، طارحة أسئلة عن أحداث دارت في الماضي وما آلت الأمور إليه بعدها.

على ذلك، أطلقت «مسد» أسئلتها لتستفز الجمهور وتشركه باللعبة المسرحية، حيث بدأت بخطبة تلقيها شخصية (عدوان) في قاعة المسرح وخارج الخشبة ومن ثم يعود إلى الصندوق، وتبدأ الشخصيات بالتحول إلى شخوص تائهة شديدة الارتباك والتساؤل، لتدرك الشخصيات بعد ذلك ماضيها وما كانت عليه قبل وصولها إلى هذا المكان. وقد تمكنت الإضاءة، التي صممها ونفذها راشد عبدالله، من إضافة لمسات دلالية وبألوان واضحة وبسيطة، والمكياج للفنانة غيداء الجبابرة، ساعد الشخصيات في إظهار ملامحها الداخلية بشكل مميز. أما الموسيقى، التي صممها ونفذها محمد الهنداسي، فقد أتت متناسقة وبسيطة مع إيقاع العمل.

ومن المنتظر أن يُقدم العرض الثاني للمسرحية في شهر فبراير من العام 2025، في أحد المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.