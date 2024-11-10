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التعليم والمعرفة

«مكتبة أجيال المستقبل» تستكشف عالم المعرفة في حديقة «أم الإمارات»

«مكتبة أجيال المستقبل» تستكشف عالم المعرفة في حديقة «أم الإمارات»
11 نوفمبر 2024 01:13

هويدا الحسن (العين)
بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، نظمت «مكتبة أجيال المستقبل» التابعة لجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، رحلة تثقيفية ترفيهية لأعضاء برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي إلى معرض «تنمية الطفولة المبكرة» المقام في حديقة أم الإمارات في أبوظبي.
تأتي هذه الزيارة كجزء من فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، وتهدف إلى تعزيز حب القراءة والمعرفة لدى الأطفال، وتقديم تجربة تعليمية ممتعة وآمنة تسهم في تطوير مهاراتهم. وفور وصولهم، شارك الأطفال في أنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة، تضمنت جلسات قراءة جماعية وورشاً فنية تفاعلية تركز على تعزيز المهارات الإبداعية للأطفال.

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تهدف الفعالية إلى دمج مهارات التعلم باللعب وسط أجواء الطبيعة، مما يسهم في تطوير مهارات الأطفال اللغوية والاجتماعية، وتعزيز قيم التعاون والاستكشاف، وتنمية الثقة بالنفس والاعتماد على الذات. وقد أشادت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل بالدور المهم الذي تلعبه مثل هذه البرامج في تحفيز الأطفال على التعلم المبكر، معربة عن شكرها للجهود التي تدعم توفير بيئات تعليمية ملهمة للأطفال وأسرهم.
وتؤكد الجمعية على دور دولة الإمارات الرائد في تعزيز الأجندة العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لرفاهية وصحة الأطفال، وأهمية التعليم المبكر والرعاية الصحية العالية.
ويستند أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة إلى ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية لمبادرة «ود»، هي: التربية الفعّالة، والثقافة والهُوية، والمدن المستدامة الصديقة للأسرة، والتي تشمل فعاليات متنوعة، من بينها منتدى «ود» العالمي لتنمية الطفولة المبكرة، ويوم الابتكار، وملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة.

شما بنت محمد بن خالد
عالم المعرفة
جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
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