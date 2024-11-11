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التعليم والمعرفة

تجارب الأداء لبرنامج "المنكوس" تشهد منافسات قوية

تجارب الأداء لبرنامج "المنكوس" تشهد منافسات قوية
11 نوفمبر 2024 11:09

شهدت مرحلة تجارب الأداء بالموسم الرابع من برنامج المنكوس، منافسات قوية ومتميزة بين المشتركين أمام لجنة التحكيم يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات التي تسبق انطلاق الحلقات المباشرة للبرنامج ، وشارك في التجارب 85 متنافساً من ثماني دول.

وقال محمد بن مشيط المري شاعر النظم والمحاورة من دولة الإمارات، رئيس لجنة تحكيم البرنامج، إن المقابلات لاختيار المتأهلين للحلقات المباشرة من برنامج المنكوس بموسمه الرابع، شهدت مشاركات قوية للتنافس على لقب هذا الموسم، وأظهرت تجارب الأداء رغبة قوية بين المشاركين للوصول إلى قائمة الـ"18" الذين سيشاركون في حلقات البرنامج المباشرة.

من جانبه أكد متعب بن حمد زايد المري من دولة قطر شاعر النظم والمحاورة عضو لجنة التحكيم، أن أداء المشاركين كان متميزاً ما يبشر بموسم مليء بالتحدي.

من جهته قال المنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، عضو لجنة التحكيم، إن البرنامج في موسمه الرابع يشهد تنوعاً كبيرا وتوسعاً في المساحة الجغرافية، حيث يستقطب مشاركين من دول عدة ، مشيراً إلى أن البرنامج يحاكي التراث الخليجي ويربط بين الماضي والحاضر وهو بوابة لجميع الفنون الشعبية.

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بدوره أوضح الدكتور حمود جلوي، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، أن إمارة أبوظبي أسهمت من خلال هذا البرنامج في تسليط الضوء على لحن المنكوس، إذ وفر للشباب منصة رائدة للمشاركة وتقديم أداء متميز بإتقان عالٍ يعكس تمسكهم بالتراث الأصيل.

وتشمل منافسات البرنامج عدة مراحل بدءاً بمرحلة تجارب الأداء، وصولاً إلى الحلقات المباشرة، وتختتم بفوز مشارك واحد، ليكون فارس الموسم في أداء لحن المنكوس.

ويهدف برنامج "المنكوس" إلى إعادة إحياء فن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم، وجيل الشباب، بتعريفهم بالمنكوس، وألحانه، وفنون أدائه، وأبرز رموزه محلياً وخليجياً، والحفاظ على الموروث الثقافي.

المصدر: وام
الإمارات
برنامج المنكوس
الموروث الثقافي
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