«قضاء أبوظبي» تُشارك في «الشارقة للكتاب»

أبوظبي (وام)

​تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، وذلك في إطار جهودها لنشر المعرفة ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ أسس التنمية المستدامة وتحقيق العدالة.

​تأتي مشاركة الدائرة في المعرض هذا العام، بمجموعة متنوعة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتركيز على تكريس الثقافة القانونية، من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية والمجتمعية، بما يضمن الوصول إلى شريحة واسعة من فئات المجتمع.

​وتستعرض الدائرة، خدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، مع التعريف بأهداف الحملات التوعوية التي تسلط الضوء على السلوكيات المرتبطة بمبادئ وقيم المجتمع، بجانب التركيز على الدور الوقائي للحد من المخاطر والجرائم الإلكترونية، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم، بما يشكل سياج أمن وحماية.

​وتعرض الدائرة، الخدمات المقدمة في مراكز رعاية الأحداث بقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، والتعريف بالمبادرات النوعية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، للاضطلاع بالدور التأهيلي والتوجيهي لترسيخ القيم الإيجابية في نفوس الأحداث وتغيير سلوكياتهم وتطوير قدراتهم ومعارفهم عن طريق تنظيم الورش المهنية وتقديم البرامج الثقافية الهادفة إلى دعم جهود إعادة التأهيل والإصلاح.

​وتتيح دائرة القضاء لجمهور الزائرين في المعرض، الحصول على نسخ من الإصدارات القانونية، التي تتضمن مجموعة قيمة من الكتب المتخصصة، وسلسلة المطبوعات المتنوعة في المجال القضائي والقانوني، إلى جانب التشريعات والقوانين المستحدثة، والأبحاث والدراسات التخصصية الهادفة إلى إثراء العمل القضائي ومتابعة الاجتهادات القضائية ومواكبة تطور التشريعات.