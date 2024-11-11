الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«قضاء أبوظبي» تُشارك في «الشارقة للكتاب»

«قضاء أبوظبي» تُشارك في «الشارقة للكتاب»
11 نوفمبر 2024 14:21

أبوظبي (وام)
​تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، وذلك في إطار جهودها لنشر المعرفة ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ أسس التنمية المستدامة وتحقيق العدالة.
​تأتي مشاركة الدائرة في المعرض هذا العام، بمجموعة متنوعة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتركيز على تكريس الثقافة القانونية، من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية والمجتمعية، بما يضمن الوصول إلى شريحة واسعة من فئات المجتمع.
​وتستعرض الدائرة، خدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، مع التعريف بأهداف الحملات التوعوية التي تسلط الضوء على السلوكيات المرتبطة بمبادئ وقيم المجتمع، بجانب التركيز على الدور الوقائي للحد من المخاطر والجرائم الإلكترونية، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم، بما يشكل سياج أمن وحماية.
​وتعرض الدائرة، الخدمات المقدمة في مراكز رعاية الأحداث بقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، والتعريف بالمبادرات النوعية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، للاضطلاع بالدور التأهيلي والتوجيهي لترسيخ القيم الإيجابية في نفوس الأحداث وتغيير سلوكياتهم وتطوير قدراتهم ومعارفهم عن طريق تنظيم الورش المهنية وتقديم البرامج الثقافية الهادفة إلى دعم جهود إعادة التأهيل والإصلاح.
​وتتيح دائرة القضاء لجمهور الزائرين في المعرض، الحصول على نسخ من الإصدارات القانونية، التي تتضمن مجموعة قيمة من الكتب المتخصصة، وسلسلة المطبوعات المتنوعة في المجال القضائي والقانوني، إلى جانب التشريعات والقوانين المستحدثة، والأبحاث والدراسات التخصصية الهادفة إلى إثراء العمل القضائي ومتابعة الاجتهادات القضائية ومواكبة تطور التشريعات.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يشهد حفل الاحتفاء  بالمغرب ضيف شرف «الشارقة للكتاب»
بدور القاسمي تعلن التحول الرقمي محوراً أساسياً في استراتيجية «الشارقة للكتاب»
المصدر: وكالات
قضاء أبوظبي
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
الرياضة
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
اليوم 15:30
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
الرياضة
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
اليوم 15:12
طيران الإمارات
اقتصاد
«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية عالمياً في جوائز «الترا»
اليوم 15:11
رئيس COP29 ،مختار باباييف
علوم الدار
رئيس COP29 يؤكد العمل على تعزيز تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
اليوم 15:05
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
الرياضة
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©