ركن الطهي يعرّف الزوار بالأكلات التراثية في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

في أحد أركان معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تتواصل فعاليات دورته الـ43 في مركز إكسبو الشارقة حتى 17 نوفمبر، يبرز«ركن الطهي»، مقدماً على مدار اليوم ورشاً تعليمية حول الأطباق الإماراتية والعالمية.

في ورشة (الطاهي الإماراتي الصغير)، أتيحت للأطفال فرصة تعلم طريقة تحضير وجبة البلاليط الإماراتية، المعروفة في منطقة الخليج العربي كطبق تقليدي يُقدم غالباً على الإفطار أو كتحلية في شهر رمضان.

واستهدفت الورشة الفئة العمرية من 7 سنوات فأكثر، وقدمتها مدربة الطهي أمل حسين، التي أكدت أن هذه التجربة التعليمية تسعى لتمكين الأطفال من تعلم إعداد الأطباق الإماراتية التقليدية بطريقة عملية، مع التعرف على النكهات التراثية ومكوناتها، وذلك من خلال شروح مبسطة وتجارب عملية تجمع بين التعليم والترفيه، بهدف ربط الجيل الجديد بالتراث الثقافي المحلي.

وارتدى الأطفال زي الطهاة حول الطاولات المجهزة بأدوات الطبخ الخشبية، حيث قاموا بخلط المكونات الأساسية لطبق البلاليط، مثل الشعيرية، الهيل، الزعفران، البيض، والسكر.

وتابعت مدربة الأطفال، مجيبةً على استفساراتهم، ومنحتهم معرفة جديدة، في إطار رسالة معرض الشارقة الدولي للكتاب لتعزيز الارتباط بالمعرفة والثقافة عبر أنشطة تجمع بين المتعة والفائدة وتحتفي بالتراث.