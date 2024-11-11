بحضور الشيخة بدور القاسمي.. شراكة استراتيجية بين «بيت الحكمة» و«مجرّة» لتوفير 70 ألف مادة معرفية

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وقع بيت الحكمة في إمارة الشارقة شراكة استراتيجية مع «مجرّة»، المنصة الرائدة في تقديم المحتوى العربي المفيد والموثوق، بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين وزيادة فرص الوصول إلى مصادر المعرفة لجميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، حيث وقع الشراكة مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، وعمار هيكل، الرئيس التنفيذي لمجرة، بحضور عبد السلام هيكل، رئيس مجلس إدارة «مجرّة».

بموجب الشراكة، تتيح منصة مجرّة اشتراكاتها لأعضاء بيت الحكمة التي تمكنهم من الوصول إلى أكثر من 70 ألف مادة محتوى من خمس منصات عالمية هي هارفارد بزنس ريفيو، وإم آي تي تكنولوجي ريفيو، وبوبيولار ساينس - العلوم للعموم، وستانفورد للابتكار الاجتماعي، ومنصة «نفسيتي».

وقالت مروة العقروبي: «تنسجم هذه الشراكة مع منصة مجرّة، مع التزام بيت الحكمة بتوفير مصادر معرفية قيّمة لأعضاء بيت الحكمة، والمساهمة في إثراء ثقافة القراءة في المجتمع، وهو ما يعزز من فرص الوصول إلى محتوى عربي عالي الجودة، تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى إيجاد بيئة معرفية مستدامة في إمارة الشارقة».

ويتيح الاشتراك إمكانية الوصول إلى محتوى نصي وصوتي ومرئي في مجالات معرفية متنوعة مثل الإدارة والأعمال، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتنمية الشخصية، والعلوم والصحة النفسية، بالإضافة إلى محتوى إلكتروني مميز باللغة العربية، وهو ما يسهم في تعزيز مستوى المعرفة وزيادة الوعي بأحدث الأفكار والابتكارات العالمية بلغة عربية سلسة وواضحة.

من جانبه، أعرب عمار هيكل، الرئيس التنفيذي لمجرة، عن سعادته بالشراكة مع بيت الحكمة ودعم جهوده في نشر المعرفة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص مجرة على التعاون مع مؤسسات تتشارك معها نفس الرؤية والتوجه، من أجل توسيع نطاق وصول المحتوى العربي المعرفي الذي يمكن للمستخدم العربي الوثوق به والاعتماد عليه، بما يسهم في دعم المستخدمين لتحقيق النمو الشخصي والمهني، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

وأضاف هيكل: «بيت الحكمة هو نموذج معرفي رائد في العالم العربي، ينطلق من إمارة الشارقة المعروفة بدعمها وريادتها في إطلاق ودعم المشاريع والمبادرات المعرفية، ونحن نتطلع لأن نكون جزءاً من هذا المشهد الثقافي الغنيّ عبر هذه الشراكة، ونسعى كذلك لمزيد من الشراكات التي تعزز انتشار المحتوى العربي الرقمي الموثوق وتدعم المعرفة في مجتمعاتنا».

يعد بيت الحكمة نموذجاً عصرياً لمكتبات المستقبل، يجمع بين الحياة الثقافية والتفاعل الاجتماعي في إمارة الشارقة، حيث يضم أكثر من نصف مليون كتاب وعنوان ورقيّ ورقمي في مختلف العلوم والمعارف بلغات مختلفة.