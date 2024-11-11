34 عملاً لـ 9 فنانين بمعرض الفن الطبيعي برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

انطلق في صالة «ديزاين جالري» بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة، ومواكبة لعام الاستدامة 2024، معرض الفن الطبيعي بمشاركة 9 فنانين بـ 34 عملاً تشكيلياً جمالياً إبداعياً من الإمارات و7 دول تعكس جماليات الطبيعة الإماراتية والعالمية.

يشارك في المعرض سلوى يوسف الشميلي وفاطمة سيف العلي وعائشة حسن الزعابي وحمامة يوسف صالح من الإمارات، ومي حكمت من مصر، وأمير عبد الرحيم العوضي من إيران، ومارال ساكيندكوفا من كازاخستان، وليون كوهين من أستراليا، وديانا جودميزي من لاتفيا، والفنانة الناشئة الطفلة ليا أدلر هانسن من الدانمارك.

حضر الافتتاح سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري برأس الخيمة، والكاتب المستشار نجيب عبدالله الشامسي، ومحمد غانم مصطفى مدير عام إذاعة رأس الخيمة، والفنان التشكيلي عبيد سرور الماس مؤسس مرسم رأس الخيمة التشكيلي.

وذكر المهندس طارق السلمان مدير عام «ديزاين جالري» أن المعرض يستمر حتى 27 نوفمبر الجاري في مبادرة ثقافية تستهدف استكشاف المزيد من المواهب المحلية والمقيمة لتقديمها للجمهور وإثراء الساحة الثقافية بما يرتقي بالذوق الفني العام.

من جانبه، أشاد سالم المفتول بالمشاركين في المعرض وجهودهم، منوها بتأسيس «ديزاين جالري» بالرفاعة برأس الخيمة ليكون بيتا للفنانين التشكيليين والمواهب الشابة ومحبي وعشاق الفن التشكيلي في الإمارة.

وأشاد محمد الكيت بتنوع الرؤى الجمالية للأعمال المشاركة بالمعرض ما عكس تنوعاً متناغماً في الرؤية البصرية باختلاف مدارس المشاركين من أبناء الإمارات والدول الشقيقة والصديقة.