«تريندز» يصدر كتاباً جديداً يكشف أسرار صناعة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات كتاباً جديداً بعنوان «مراكز الفكر في عالم متغير: التحولات والأدوار والتحديات»، يقدم فيه تحليلاً عميقاً لدور مراكز الفكر في تشكيل مستقبلنا.

وقد تناول الكتاب، الذي أعده الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، خمسة فصول رئيسية عبر 230 صفحة، تناول الفصل الأول مراكز الفكر والبحوث.. النشأة والتطور، والثاني التحولات في استراتيجيات ومقاربات مراكز الفكر في عالم يسوده «عدم اليقين»، وتطرق الفصل الثالث إلى الاستشراف الاستراتيجي.. مراكز الفكر والبحوث وصناعة المستقبل، فيما تناول الفصل الرابع التحديات الرئيسية التي تواجه مراكز الفكر والبحوث، وتركَّز الفصل الخامس حول مراكز الفكر والبحوث والقوة الناعمة.

كما يسلط الكتاب الضوء على تزايد الاهتمام العالمي بمراكز الفكر والبحوث، بصفتها حلقة وصل بين عالم البحوث والدراسات من جانب، والعالم السياسي من جانب آخر.

ويتوقف الكتاب عند التحديات المعاصرة التي تواجه مراكز الفكر في عصرنا الحالي، مثل التمويل، والتنافسية، والتأثير المتزايد للتكنولوجيا، ويشرح الأدوار المتعددة التي تؤديها مراكز الفكر في المجتمع، بدءاً من صناعة السياسات، وصولاً إلى تشكيل الرأي العام، حيث يقدم رؤى ثاقبة حول كيفية مساهمة مراكز الفكر في بناء مستقبل أفضل.

ويؤكد الدكتور محمد العلي في كتابه أن مراكز الفكر تعمل على ترسيخ الصلة بين المعرفة والسلطة وجسر الفجوة بينهما، إذ تساعد صانعي القرار على اتخاذ القرار السياسي في ظل بيئة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، وتُسهم في تثقيف الرأي العام بالقضايا السياسية المختلفة.

ويشدد على أهمية مراكز الفكر في ربط النظرية بالواقع، مبيناً كيف تسهم مراكز الفكر في ترجمة الأبحاث الأكاديمية إلى سياسات عملية على أرض الواقع، كما تسهم مراكز الفكر في فتح حوار بناء حول القضايا الملحة وبناء جسور التفاهم بين مختلف الأطراف.

وبيّن الدكتور محمد العلي في كتابه الدور الكبير الذي تقوم به مركز البحث العلمي والفكر في تطوير الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل. كما يشير الكتاب إلى أن المؤسسات الفكرية والبحثية تؤدي دوراً متنامياً في تعزيز سبل التعاون الدولي، وتُعد مساهماً رئيسياً في عملية الحوكمة الوطنية وتعزيز القوة الناعمة للدولة.

وبحضور جمع من الإعلاميين والكُتَّاب والباحثين، وعلى منصة توقيع الكتب في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقع الدكتور محمد العلي كتابه، مؤكداً أن كتاب «مراكز الفكر في عالم متغير: التحولات والأدوار والتحديات» يمثل نتاج سنواتٍ من العمل البحثي وفي مراكز الفكر، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا العمل في إثراء الحوار الفكري حول دور مراكز الفكر في عالمنا المعاصر.

يكشف الكتاب النقاب عن مجموعة من النقاط الجوهرية، من بينها تطور مراكز الفكر عبر العصور، حيث يتتبع المؤلف تطور مراكز الفكر منذ نشأتها الأولى وحتى يومنا هذا، وكيف تأثرت بتغير الأحداث العالمية، ويرصد مراحل تطورها، ويحلل التغيرات في مقارباتها.