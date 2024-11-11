الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

افتتاح مؤتمر الإمارات الدولي الثالث للتاريخ الشفاهي

جانب من جلسات المؤتمر (وام)
12 نوفمبر 2024 01:43

أبوظبي (وام)
انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي الثالث للتاريخ الشفاهي بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، تحت شعار «ذاكرتهم تاريخنا.. مناهج الاستدامة وحفظ المعرفة في التاريخ الشفاهي».
وأكدت فعاليات المؤتمر أن التاريخ الشفاهي لا يقلّ أهمية عن التاريخ الكتابي، إذ تختزن ذاكرة رُواته الأحداث والمواقف والروايات التي تعدّ من مصادر التاريخ، وربما تكون قد غابت عن أقلام المؤرخين.
وافتتح المؤتمر عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بكلمة أكد فيها أن الأرشيف والمكتبة الوطنية سيظل أحد الحصون الراسخة لحفظ التراث وتوثيقه، وستظل جهوده مكرسة لترسيخ الهوية الوطنية وإثراء الذاكرة الثقافية.

أخبار ذات صلة
قرقاش: رؤية الإمارات قائمة على تعزيز الحلول السياسية والحوار والتهدئة في الشرق الأوسط
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي الثالث للتاريخ الشفاهي

ولفت إلى أن أهمية الرواية الشفاهية تتجلى في تعزيز الحوار مع الماضي، وتربط الأجيال المعاصرة بتجارب من سبقهم، وتعمق فهمهم لخصائص مجتمعاتهم وجذورهم، فهي تسهم في ترسيخ عناصر الهوية الوطنية، وفي مد جسور عميقة بين الماضي والحضارات، وتسهم في فهم أوسع وتفاعل أكثر إنسانية بين الثقافات. وأكد أن الروايات ليست مجرد سرد للذكريات وإنما هي محفز يلهمنا لنقتدي بتضحيات الآباء والأجداد ونجعل من إرثهم حافزاً لحفظ ذاكرتنا الحية وملامح مجتمعنا الأصيل.
وبالإنابة عن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ألقت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، كلمة ضيف الشرف التي أكدت فيها، أن التاريخ الشفاهي هو الوسيلة الأساسية في نقل ثقافتنا وموروثنا، وحركة الأحداث التاريخية التي مرت بها، وأن هذه القصص والحكايات والأساطير التي تنتقل شفاهياً تعتبر المؤطِر الرئيسي للمخزون الثقافي والقيمي للهوية الوطنية الإماراتية.
وتطرقت إلى محاور المؤتمر التي تغوص في القيمة الإنسانية في تاريخنا، خاصة حين يكون اللؤلؤ محوراً رئيسياً، فهو الشاهد على فترات زمانية عاش فيها المجتمع الإماراتي ما بين فترات رخاء وفترات صعبة في العيش، مشيرة إلى أهمية الفنون الشعبية ومدى ارتباطها الوثيق بمفردات كثيرة في تراثنا الوطني، وإلى أهمية الموروث الثقافي بكل مفرداته كمرتكز رئيسي في بناء الشخصية الإماراتية الحديثة.
وجاءت الجلسة الأولى من المؤتمر، بعنوان «اللؤلؤ: مصدر الغموض والصفوة والجاذبية»، وتناولت أهمية اللؤلؤ تاريخياً واقتصادياً، وبجوانبه الاجتماعية والإنسانية، وأثره في الثقافة الشعبية، واللؤلؤ كمصدر للغموض والبحث عن المعرفة، مشيرة إلى بداية الغوص، وملحمة جلجامش، ثم تحول إلى الغوص في الشعر الجاهلي والأموي، وإلى أبرز الأساطير التي استمدها الناس من مهنة الغوص. ودارت الجلسة الثانية حول «التعلم والإرث المتبادل بين الأجيال»، فيما سلطت الجلسة الثالثة الضوء على «ارتباط الهوية الوطنية والتراث بالموسيقى الشعبية». وركزت الجلسة الرابعة على «مناهج استدامة التاريخ الشفاهي: نماذج من ثلاث دول».

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الاستدامة
التاريخ
عبدالله ماجد آل علي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات أسهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تُوزع آلاف الوجبات الغذائية في خان يونس
12 نوفمبر 2024
فلسطيني يتفقد سيارة أحرقها مستوطنون قرب سلفيت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عقوبات أوروبية محتملة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف
12 نوفمبر 2024
رجل يقف قرب منزل مدمر جراء غارة إسرائيلية في قرية «القصر» بشرق لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تعلن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
12 نوفمبر 2024
ترامب يحيي النائبة إليز ستيفانيك (التي ستتولى منصب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة) خلال حدث انتخابي سابق في كونكورد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعين «قيصر الحدود» لإدارة ملف الهجرة
12 نوفمبر 2024
الفيضانات في شرق أفريقيا تسببت في نزوح عشرات الآلاف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: 26 مليون شخص نزحوا داخلياً 2023
12 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©