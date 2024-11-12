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التعليم والمعرفة

ثلاثة شعراء تجمعهم القصيدة في «الشارقة للكتاب»

إستر فارغاس كاستيلو
12 نوفمبر 2024 14:15

الشارقة (الاتحاد)
تجارب شعرية متنوعة قدمتها أمسية شعرية احتضنها مقهى الشعر، ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، شارك فيها كل من الشاعر المصري جمال فتحي، والشاعر الأردني عبدالله أبوبكر، والشاعرة الفلبينية استر فارغاس كاستيلو، وأدارتها الشاعرة والإعلامية وجيهة خليل.

الشاعر جمال فتحي، قرأ مجموعة من القصائد اللهجية تميزت بالطرافة وتنوعت مضامينها بين الغزليات والقضايا الاجتماعية والنقد الساخر والوجدانيات. أما الشاعر عبدالله أبوبكر، فبدأ مشاركته بقصائد مهداة إلى الأم وأخرى إلى بلاده، إضافة إلى مقطوعات شعرية أخرى.

الشاعرة الفلبينية استر فارغاس كاستيلو، وهي مساعدة منزلية، لكنها شاعرة متمكنة تكتب بالإنجليزية والفلبينية، وتدور قصائدها حول معاناة المرأة وتحاول تسليط الضوء على قضاياها وتقديم الأمل، فقد ألقت قصائدها بحماس متناغم مع مواضيع قصائدها، مؤكدة أنها تكتب الشعر لتستمر في الحياة وتغوص في بحار الكلمات لتعبر عن مشاعرها. 

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