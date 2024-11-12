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التعليم والمعرفة

خبراء وباحثو «تريندز» يوقعون 3 كتب جديدة

محمد الكويتي خلال توقيع كتابه بحضور محمد العلي وأحمد بن ركاض العامري
13 نوفمبر 2024 01:47

أبوظبي (الاتحاد)
ضمن البرنامج العلمي والثقافي المصاحب لمشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات النسخة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقع خبراء وباحثو «تريندز» ثلاثة إصدارات علمية وبحثية جديدة في منصة ركن توقيع الكتب بالمعرض، وذلك ترجمة لرؤية واستراتيجية «تريندز» الهادفة لدعم وتمكين الباحثين الشباب، علمياً ومعرفياً.

وتشمل الإصدارات الجديدة كتاب «تطبيق نماذج التدريب والمحاكاة في الأمن السيبراني»، للدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب كتاب «الاتحاد في التجارة.. دروس في قوة التكتلات الاقتصادية وسياساتها» لموزة المرزوقي، الباحثة ورئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، والدكتور محمد عفيفي، الخبير الاقتصادي في «تريندز»، فضلاً عن كتاب «إتقان الأمن السيبراني.. كيف تحمي نفسك على الإنترنت؟ دليل وقصص» لشما محمد الكويتي.
واستهل حفلات التوقيع الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حيث وقع كتابه «تطبيق نماذج التدريب والمحاكاة في الأمن السيبراني»، الصادر عن «تريندز» باللغة الإنجليزية، والذي يركز على دور التدريب والمحاكاة في تعزيز الأمن السيبراني، مستعرضاً نماذج رائدة في هذا المجال من دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وإستونيا والإمارات العربية المتحدة.
ويؤكد الدكتور الكويتي في كتابه أن دولة الإمارات أصبحت رائدة عالمياً ونموذجاً يُحتذى في مجال الأمن السيبراني، وذلك بحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024، وهو مقياس شامل يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، ويقيّم نضج الأمن السيبراني في 194 دولة حول العالم.

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ويَعزو الكتاب الفضل في هذا الإنجاز المتميز لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والسياسات المدروسة التي اتبعتها في التحول الرقمي، واعترافاً بالجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز تدابير الأمن السيبراني، حيث استضاف مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات، الذي تضمن إجراء أول تمرين سيبراني عالمي بهدف تعزيز مرونة الأمن السيبراني حول العالم.
كتابان في الاقتصاد والأمن
بدورهما، وقع كل من موزة المرزوقي، الباحثة ورئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، والدكتور محمد عفيفي، الخبير الاقتصادي في «تريندز» كتاب «الاتحاد في التجارة.. دروس في قوة التكتلات الاقتصادية وسياساتها» الصادر باللغة الإنجليزية، الذي يحلل واقع واتجاهات التكتلات الاقتصادية والتحولات العالمية في عصر ما بعد العولمة، ويسلط الضوء على قوة التكتلات الاقتصادية وسياساتها، ويتساءل عما إذ كانت التكتلات الاقتصادية تعمل على تسهيل التجارة، أم أنها مجرد اتحادات سياسية، مستشهداً بتجارب أوروبية وأفريقية. أما شما محمد الكويتي فأطلقت كتابها «إتقان الأمن السيبراني.. كيف تحمي نفسك على الإنترنت؟ دليل وقصص»، الصادر عن «تريندز» باللغة الإنجليزية، ويقدم الكتاب نصائح عملية، بدءاً من إنشاء كلمات سر قوية واكتشاف عمليات الاحتيال، وصولاً إلى حماية الخصوصية، والحرص على السلامة أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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