«كُتّاب الإمارات» ينظم فعاليات متنوعة في «معرض الشارقة للكتاب»

نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ضمن مشاركته في فعاليات معرض الشارقة للكتاب 2024، المقام حالياً ويستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تنوعت بين الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية، إلى جانب حفلات تواقيع الكتب التي صدرت عن الاتحاد حديثاً. ونظم الاتحاد في اليوم الأول لمشاركته في المعرض، ندوة بعنوان «المعجم التاريخي للغة العربية من جهود التأليف إلى حقول البحث»، بمشاركة الدكتورة مريم بيشك، والدكتور إدريس أبو كراع، ومانع اليماحي، أدار الجلسة الدكتور محمود البكري، وبحضور الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس الإدارة، وشيخة الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة، مديرة فرع أبوظبي، إلى جانب مريم الزرعوني، المسؤولة الثقافية في الاتحاد.وفي اليوم نفسه، أقام الاتحاد أمسية شعرية شارك فيها الشعراء خالد النعيمي ومحمد المهيري، والدكتور إبراهيم بورشاشن، بإدارة محمد ربيع حمّاد. وأُقيمت في اليوم الثاني من مشاركة الاتحاد جلسة «قراءات قصصية» للفائزات بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها الأخيرة، شاركت فيها الفائزتان نورة الخوري، وزينب الحداد، وأدراتها نهى مطر. وتحدثت الفائزتان عن بداية مشوارهما في كتابة القصص القصيرة وتأثير القراءة الكبير في قدرتهما على الانخراط في هذا المجال، إضافة إلى قراءتهما لبعض المقتطفات من القصص التي شاركتا بها في الجائزة.

ونظم الاتحاد ندوة بعنوان «البناء الفني لرواية طيشان» للكاتبتين مريم إبراهيم الزعابي، وأسماء الجودر، تحدثتا فيها عن الرواية وقدرتهما على دمج أفكارهما في إخراج هذا العمل الذي يعتبر باكورة أعمالهما الأدبية، وأدارتها الدكتورة مانيا سويد.

وضمن أنشطة الاتحاد في المعرض، أُقيمت أيضاً ندوة بعنوان «أشكال القصيدة المعاصرة من منظور النقد الأدبي الحديث»، شاركت فيها الدكتورة ناجية الكتبي والدكتور نزار قبيلات وأدارها إسلام أبو شكير، إلى جانب حفلات توقيع للإصدارات الحديثة، حيث وقعت الكاتبة الدكتورة سعاد راشد المزروعي كتابها «آليات السرد في الشعر الإماراتي المعاصر»، والكاتبة الدكتورة بديعة الهاشمي كتابها «القصة القصيرة جداً في الخليج العربي» والكاتبة والروائية لولوة المنصوري إصدارها الأخير الذي حمل عنوان«لنا المدى والظلال.. قصائد من الإمارات».