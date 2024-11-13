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إرساء مرسام "كوديكس" على محطة الفضاء الدولية

إرساء مرسام "كوديكس" على محطة الفضاء الدولية
13 نوفمبر 2024 09:40

 قالت وكالة الفضاء الوطنية الكورية، اليوم "الأربعاء"، إن مرسام الهالة الشمسية، الذي طورته كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية، رسا على محطة الفضاء الدولية بنجاح؛ لتنفيذ مهمته في مراقبة الشمس وغلافها الجوي الخارجي، أوالهالة الشمسية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن جهاز تشخيص الهالة الشمسية "كوديكس"، قد رسا على المنصة الخارجية لمحطة الفضاء الدولية، وتمكن من الحصول على الطاقة والقيام باتصالات بشكل ناجح، وفقاً لإدارة الفضاء الجوي الكورية "كاسا".

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وسيقوم كوديكس، وهو تعاون بين المعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية "ناسا" ، بمهام مراقبة للشمس لمدة تصل إلى عامين بعد تشغيله تجريبيا لمدة شهر، بدءاً من العام المقبل.

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
الشمس
كوريا الجنوبية
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