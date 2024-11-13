«دوستويفسكي: المفكر والإنسان» في رحاب مكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

في إطار احتفائها بالفكر الأدبي العالمي، نظّمت مكتبة محمد بن راشد جلسة حوارية مميزة بعنوان «دوستويفسكي: المفكر والإنسان»، بمشاركة وحضور مجموعة من المتخصصين في الأدب والفكر الروسي والمهتمين بالثقافة الروسية والأدب العالمي، وذلك لتسليط الضوء على أفكار الكاتب الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي وتأثيرها على الفكر الإنساني عبر العصور.



ركزت الجلسة، على استكشاف العلاقة بين حياة دوستويفسكي وأعماله الأدبية، وكيف شكلت تجاربه الشخصية، أفكاره وكتاباته وقيمه، والأحداث السياسية والاجتماعية في عصره، والأثر الكبير لتلك التجارب والأحداث في تشكيل شخصياته الروائية. كما ناقش الضيوف تأثير أفكار دوستويفسكي على الأدب العالمي والأعمال الأدبية والفلسفية التي تأثرت بشكل مباشر بتوجهاته الفكرية، وكيف استمر تأثيره عبر الزمن.



وتناولت الجلسة، الدور الذي لعبته أفكار دوستويفسكي في صياغة العديد من المفاهيم الفلسفية الكبرى التي لا تزال حاضرة في الأدب المعاصر. وشدد المتحدثون على أن موضوعات مثل الحرية، المعاناة، والوجود الإنساني التي طرحها الكاتب في روايات مثل «الأخوة كارامازوف» و«الجريمة والعقاب»، وصلتها بعصرنا الحالي، حيث لا تزال تثير الأسئلة حول العدالة، والذات، والقدرة على الاختيار.



وتطرق المتحدثون إلى تأثير أفكار دوستويفسكي على الأدب والفكر العالمي، ودوره كجزء من الظاهرة الثقافية العالمية التي ألهمت العديد من المبدعين والفلاسفة حول العالم. وأوضح المشاركون أن تأثيره ينعكس بوضوح في أعمال عدد كبير من الأدباء والفنانين الذين استلهموا منه تناول الأسئلة الإنسانية المعقدة التي عالجها في رواياته.



وفي ختام الجلسة، أكد المتحدثون أن أفكار دوستويفسكي تظل ركيزة أساسية لفهم الصراعات النفسية والفلسفية التي تواجه الإنسان عبر الأزمنة، وأن رواياته تُعد مرجعاً مهماً لفهم القضايا الوجودية المعقدة التي يمر بها الإنسان في العصر الحديث، متجاوزة حدود الحكاية لتقدم دراسة معمقة للطبيعة البشرية وصراعاتها الداخلية.