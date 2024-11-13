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ناشرون: الشارقة نقطة التقاء ثقافي وفكري وإبداعي

ناشرون: الشارقة نقطة التقاء ثقافي وفكري وإبداعي
13 نوفمبر 2024 22:29

محمد عبدالسميع (الشارقة) أعرب ناشرون إماراتيون وعرب عن تقديرهم للمبادرات التي قدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بإعفاء بعض أصحاب دور النشر العربية من رسوم المشاركة في المعرض بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم. كما أكدوا الدور الحيوي للمعرض في جعل الشارقة نقطة التقاء ثقافي وفكري وإبداعي، بما يتيحه المعرض في كل دوراته، وخصوصاً الدورة الثالثة والأربعين له، من ورش عمل وندوات واستضافات وحوارات متنوعة وتواقيع كتب وأمسيات وندوات لها أثرها في التواصل ما بين الجمهور والمثقفين والمؤثرين والكتاب. وقال الناشر بكر زيدان، صاحب دار نشر «الشامل» الفلسطينية، إن منحة حاكم الشارقة للناشرين والشعور معهم في ظروفهم الطارئة تؤكد اهتمام سموه الكبير بالكتاب والثقافة، وترفع عن كاهل الناشر أعباء النشر في إيجار الأجنحة ورسوم الاشتراك، يضاف إلى ذلك الإعفاء المميز الذي قُدم لدور النشر الفلسطينية والسودانية واللبنانية. بدورها، أكدت الناشرة السودانية سناء أبو قصيصة على ميزة تنظيم المعرض وتلبيته لكل الاحتياجات الخاصة بدور النشر وخدمات الأجنحة، وكذلك أهمية المعرض وقوته الشرائية في حجم الإقبال الكبير عليه. وعبرت أبو قصيصة عن احترامها وتقديرها لمبادرة حاكم الشارقة في إعفاء الناشر السوداني من رسوم الاشتراك. وتحدث الشاعر أحمد عبد الجواد من دار «صهيل» الأدبية المصرية، عن حضور الكتاب الأدبي والإبداعي وتنوع الكتب ما بين الفكري والثقافي والتراثي ودواوين الشعراء والروايات ومواضيعها الإنسانية، والمشاركة الممتعة في ندوات بالمعرض، وهو ما أتاح الفرصة للنقد وتبادل الأفكار بين الدار وجمهورها من القراء والكتاب. وأكد الشاعر أحمد عباس، مدير دار «عناوين» اليمنية، أهمية المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب والحرص الذي يوليه الناشر اليمني لهذه المشاركة، مؤكداً الفائدة المادية والثقافية في معرض كبير بحجم معرض الشارقة الدولي للكتاب. وقالت مجدولين خليفة، مسؤولة دار «واو» الإماراتية لنشر كتب الأطفال، إن رواجاً في معرض الشارقة الدولي للكتاب في فئة الأطفال وعائلاتهم المقتنية للكتاب، خاصةً الكتاب الذي ينمي شخصية الطفل القرائية والثقافية ويوسع من إدراكه واختياراته، لافتةً إلى ميل الطفل إلى القراءة الإلكترونية، بسبب الثورة التكنولوجية التي نعيشها. كما أكدت خليفة أهمية الدعم السنوي الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة للمكتبات والناشرين، للاستمرار في النشر وصناعة الكتاب.
 

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