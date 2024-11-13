«السوربون أبوظبي» تحتفي بالنسخة الفرنسية من كتاب «محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

أبوظبي (الاحاد)

نظّمت جامعة السوربون- أبوظبي بالتعاون مع مكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس الأربعاء، جلسة حوارية وقراءة في النسخة الفرنسية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي.

وحضر الجلسة الحوارية مديرة الجامعة البروفيسورة نتالي مارسيال، والدكتور ماجد الخميري نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى مستشار السفارة الفرنسية في أبوظبي، وأعضاء من الهيئة التدريسية وعدد كبير من طلبة الجامعة، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالكتاب وما يحتويه من معلومات قيمة وسرد لتاريخ شخصية عظيمة تتمثل في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وبدأت الجلسة الحوارية بكلمة ترحيبية بمعالي الدكتور جمال السويدي، ألقاها ماجد الخميري، والذي أشاد بكتاب السويدي القيّم وما يحتويه من إرث معرفي يسهم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة نحو الريادة والتقدم. كما ناقشت كل من الدكتورة هناء صبحي التميمي، أستاذة اللغة والأدب الفرنسي في جامعة السوربون أبوظبي، والمترجمة منى وهبة، أستاذة اللغة الفرنسية في الجامعة فصول الكتاب باللغة العربية مع ترجمة فورية إلى اللغة الفرنسية.

وقالت الدكتورة هناء صبحي، إن الكتاب يُلقي الضوء على دور صاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز قيم التسامح والإنسانية، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل على مستوى العالم كله، والتي جعلت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والخيري وعاصمة للتسامح العالمي.

وبعد انتهاء الجلسة، وقّع معالي الأستاذ الدكتور جمال السويدي نسخاً من كتابه، وأشار إلى أن هذا الإصدار يتناول محطات مهمة في حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشكل حيادي، ويشرح كيف أسهمت سياساته في إحداث نهضة شاملة وتطور هائل بدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات.

وأضاف السويدي أن الكتاب يسرد دور سموه في تشكيل مشروع تحديث الدولة وبناء الشخصية الوطنية الإماراتية، والذي يرتكز على التعليم الحديث القائم على الإبداع والابتكار والوسطية الدينية والاعتدال والتسامح وقبول الآخر.

وفي ختام الفعالية، أجمع الحضور أن كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» يمثل إضافة مهمة وكبيرة للمكتبات العربية والأجنبية، كما أن النسخة الفرنسية تتيح لجمهور واسع من القراء في أوروبا وفرنسا والدول المتحدثة باللغة الفرنسية، الاطلاع على سيرة ومسيرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإسهاماته في تعزيز السلام وترسيخ قيم التعايش السلمي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى إنجازاته في تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.