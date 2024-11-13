الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

بدور القاسمي تطلق سلسلة كتب «أمي»

بدور القاسمي خلال حفل إطلاق سلسلة كتب «أمي» (من المصدر)
14 نوفمبر 2024 01:28

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ولي عهد الشارقة: «الاستشاري» يدعم عمل الحكومة من خلال مناقشاته البناءة
لجنة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد تعلن برنامجها

أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة مجموعة كلمات، خلال فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، سلسلة كتبها الصادرة حديثاً «أمي»، والتي تسلط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية خلال السنوات الأولى من الطفولة عن طريق تعزيز العلاقة العاطفية بين الرضيع وأمّه.
وتهدف سلسلة الكتب، التي جاء تصميمها بطريقة مبدعة من الصور والألوان بريشة الفنانة دانييلا ستاماتيادي، إلى التركيز على حليب الأم، وصوتها، وشعرها، في خلق جوٍّ من الطمأنينة والأمان للرضيع، ما يسهم في تشكيل شخصيته وعلاقته بنفسه والعالم.
وتضم السلسلة ثلاثة كتب هي: «صوت أمي» و«حليب أمي» و«شعر أمي» لتغطي كافة المساحات العاطفية والصحية والحسية التي تتفاعل فيها علاقة الطفل بأمه خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حيث قدمت الشيخة بدور القاسمي تلك الروابط بطريقة جمالية عميقة تؤكد أهمية كل صغيرة وكبيرة في مفهومي الأمومة والطفولة.
وشهد جناح كلمات حفلاً خاصاً وقعت خلاله الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي سلسلة الكتب، وقدمت جلسة قرائية استقطبت عدداً كبيراً من الأهالي والأطفال على حد سواء، وتحظى سلسلة كتاب «أمي» بدعم من عدد من الجهات المتخصصة مثل «مكتب الشارقة صديقة للطفل» و«جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية»، و«هيئة الشارقة الصحية».

بدور القاسمي
بدور بنت سلطان القاسمي
مجموعة كلمات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
آخر الأخبار
عائشة المنهالي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الالتزام بتعزيز «الدبلوماسية الرياضية» في بناء السلام
14 نوفمبر 2024
الأطفال أحد أبرز ضحايا التصعيد العسكري في لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: أطفال لبنان يعيشون المرحلة الأكثر دموية
14 نوفمبر 2024
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
جهود إماراتية لإعادة تشغيل ودعم المخابز والتكيات في غزة
14 نوفمبر 2024
الأمطار الغزيرة تسببت بأضرار مادية كبيرة لليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. الفيضانات تفاقم معاناة المدنيين وتضاعف الأزمات
14 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
غارات جوية على الضاحية الجنوبية
14 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©