«أمير الشعراء» يبدأ بث الحلقات التسجيلية للموسم ال 11 غداً

أبوظبي (وام)

يبدأ غداً الخميس بث الحلقات التسجيلية للموسم الحادي عشر من برنامج «أمير الشعراء» الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث. وتوثق الحلقة التسجيلية الأولى وتتبعها حلقتان، يومي 21 و28 نوفمبر 2024، مجريات مرحلة المقابلات لاختيار المتأهلين للحلقات المباشرة من البرنامج، التي جرت على مسرح شاطئ الراحة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي، بمشاركة 150 شاعراً من 24 دولة كانوا قد تأهلوا لمقابلة لجنة التحكيم المكونة من الدكتور وهب رومية، والدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، وذلك بعد فرز نحو ألف قصيدة تقدم بها شعراء من 33 دولة للمشاركة في البرنامج.وكانت لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية للبرنامج عقدتا عدة اجتماعات بعد انتهاء مرحلة المقابلات من أجل اختيار الشعراء الأربعين الذين سيتنافسون في المرحلة التي تسبق إعلان قائمة العشرين شاعراً المتأهلين إلى الحلقات المباشرة. ويهدف برنامج «أمير الشعراء» الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث مرة كل عامين إلى تسليط الضوء على دور إمارة أبوظبي في توطيد التفاعل والتواصل الشعري بين الشعوب والثقافات، كما يهدف للنهوض بشعر العربية الفصحى والارتقاء به وبشعرائه، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية وإحياء التراث الشعري عن طريق اكتشاف المواهب الشعرية الجديدة ودعمها. وتشمل آلية التنافس في البرنامج أربع مراحل تنتهي بالوصول إلى اللقب، ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب «أمير الشعراء»، و«بردة الشعر» وخاتم الإمارة، وجائزة مليون درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة 500 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على جائزة 300 ألف درهم، والمركز الرابع على جائزة 200 ألف درهم، والخامس على جائزة 100 ألف درهم.

