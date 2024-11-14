الصين تطلق قمراً صناعياً للكشف عن ملوحة المحيطات

أطلقت الصين، اليوم الخميس، قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء للكشف عن ملوحة المحيطات من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، وفق الهيئة الوطنية للفضاء الصينية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم إطلاق القمر الصناعي باستخدام صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 بي واي53"، حيث دخل بنجاح المدار المخطط له مسبقاً.

وقالت الهيئة إن القمر الصناعي سيملأ الفراغ في قدرات الصين للكشف بدقة عالية عن ملوحة المحيطات، وتحسين جمع البيانات حول ديناميات المحيطات والعوامل البيئية، وتعزيز دقة منتجات التنبؤ البحرية الصينية.

وأضافت أن القمر الصناعي سيدعم تنبؤات البيئة البحرية والإيكولوجية ورصد دورة المياه والتنبؤ المناخي القصير الأجل وأبحاث تغير المناخ العالمي، فضلاً عن توفير بيانات مهمة للتطبيقات في الزراعة والتخفيف من حدة الكوارث والأرصاد الجوية وغيرها من الصناعات ذات الصلة.

يذكر أن هذه هي المهمة الـ545 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".