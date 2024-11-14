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التعليم والمعرفة

ذوو الهمم يتعلمون قيم التعاون في «الشارقة للكتاب»

ذوو الهمم يتعلمون قيم التعاون في «الشارقة للكتاب»
14 نوفمبر 2024 15:26

الشارقة (الاتحاد)
شهدت فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ورشة إبداعية بعنوان «اليد الواحدة لا تصفق» استهدفت الأطفال من ذوي الهمم، مقدمة لهم دروساً عملية في قيمة التعاون وكيفية الإسهام الفاعل في المجتمع. واستهدفت الورشة، التي استقطبت عدداً من طلاب المدارس، توضيح أهمية التعاون كقيمة أساسية في الحياة، من خلال سرد قصص وعرض أنشطة تفاعلية تشجع الأطفال على العمل الجماعي. بدأت الورشة بقصة حول صديقين، أحدهما كفيف، تمكنا بفضل التعاون من قطف ثمرة الأناناس، ليكبر هذا التعاون ويتطور إلى شراكة تجارية ناجحة. وأكدت القصة على معنى المثل الشعبي «اليد الواحدة لا تصفق»، وضرورة العمل الجماعي لتحقيق الإنجازات. وتضمنت الورشة أنشطة تلوين ورسومات تشجع على التعاون، وأسئلة تحفز الأطفال على التفكير في طرق مبتكرة لمساعدة الآخرين في مختلف المواقف، وتعرف المشاركون خلال الورشة على أفضل الطرق للتعاون وتطوير مهارات عملية، بهدف غرس مفهوم العطاء والعمل الجماعي. وشددت الورشة أن تقديم الدعم والمساعدة مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على فئة معينة، بل هي قيمة تشمل الجميع، وأظهرت أن الأطفال من ذوي الهمم قادرون على تقديم العون، والمساهمة في المجتمع بشكل فاعل.
 

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