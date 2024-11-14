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التعليم والمعرفة

«الشارقة للمتاحف» تطلق معرض «أنا في متاحف الشارقة»

«الشارقة للمتاحف» تطلق معرض «أنا في متاحف الشارقة»
14 نوفمبر 2024 15:30

الشارقة (الاتحاد)
افتتحت هيئة الشارقة للمتاحف، في بيت النابودة اليوم، معرض «أنا في متاحف الشارقة»، للاحتفاء بإبداعات المصورين، من طلاب المدارس الحكومية والخاصة، الفائزين في المسابقة التي طرحتها الهيئة لتشجيع الطلبة على الإبداع والتعبير عن رؤاهم للتراث الثقافي للإمارة. وحضر افتتاح المعرض الذي يعد تتويجاً وختاماً لمسابقة التصوير الفوتوغرافي التي انطلقت في أكتوبر الماضي، ممثلون عن هيئة الشارقة للمتاحف إلى جانب ضيوف من هيئة الشارقة للتعليم الخاص. وشهدت المسابقة التي استمرت حتى 3 نوفمبر، إقبالاً واسعاً من الشباب المبدعين الذين سعوا لالتقاط صور تعبر عن جمال المتاحف وعراقتها عبر عدساتهم. ويستعرض المعرض الصور الفائزة التي تمثل تجارب ومشاهد فريدة التقطها المشاركون في 16 متحفاً من المتاحف في مدينة الشارقة، وخورفكان، وكلباء، وتجسد الصور جمال المعمار الفريد، والمقتنيات الاستثنائية، وأروقة المتاحف ذات الطابع الثقافي المميز، والتي تتناول مواضيع كالحضارة الإسلامية والفنون والآثار والحياة البحرية. وتتضمن الصور المعروضة أعمالاً مثل «جمال وسكون» من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، و«انعكاسات الشمس» في بيت النابودة، و«عالم من الخيال» في مربى الشارقة للأحياء المائية، حيث تقدم كل صورة نافذة على الطابع الفريد لكل متحف، وما يحفظه من روايات تاريخية وثقافية متنوعة. واستهدفت المسابقة طلبة الحلقتين الثانية والثالثة في المدارس الحكومية والخاصة، وتم تكريم 18 فائزاً بجوائز مالية. إلى جانب منح تكريم خاص للمدارس التي شهدت أعلى مستويات من مشاركة الطلاب، حيث حصلت مدرسة الشارقة النموذجية للبنين، ومدرسة الخليجية الآسيوية الإنجليزية – الشارقة، ومدرسة الأهلية الخيرية الخاصة للبنات على أعلى معدلات مشاركة من الطلاب في المسابقة. وعبر الطالب سهيل مفتاح جمعة المرر من مدرسة ثانوية دبي، الفائز بصورة بعنوان «تجسيد العلوم» التي التقطها في متحف الشارقة للفنون، عن شعوره بالفخر والإنجاز بفوزه في المسابقة»، وسيستمر معرض «أنا في متاحف الشارقة» في بيت النابودة حتى 6 أبريل 2025، ليتسنى للطلبة وعائلاتهم وأفراد المجتمع استكشاف هذه الرؤى الشابة لمتاحف الشارقة.
 

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