مكتبة محمد بن راشد تحصد جائزة «التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»

دبي (الاتحاد)

شارك وفد مكتبة محمد بن راشد، في الدورة 35 من مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، والذي عُقد بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، تحت شعار «المكتبات ومؤسسات الأرشيف العربية، ودورها في تعزيز الهوية والمواطنة الرقمية»، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024 بالعاصمة العمانية مسقط.

على هامش المشاركة، حصدت المكتبة جائزة «التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، تقديراً لدورها الريادي في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم وتطوير خدماتها الرقمية، بما يواكب أحدث الابتكارات العالمية، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم التحول الرقمي في قطاع المكتبات والمعلومات على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «إنَّ مشاركتنا في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات تعكس رؤيتنا في بناء جسور معرفية وثقافية تساهم في إثراء تجربة الزوار، وترسّخ من دور مكتبتنا منارة للمعرفة وملتقى للتبادل الثقافي، حيث تمنحنا هذه الفعاليات الفرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع المكتبات العامة، بما يدعم تطوير خدماتنا وتعزيز كفاءة كوادرنا، وتقديم تجربة متميزة تلبي رؤية وتطلعات القيادة في بناء مجتمع قائم على المعرفة، قادر على قيادة النهضة التنموية الشاملة على مدار الخمسين عاماً المقبلة».

من جهته، قال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات، «تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر المهم لتسليط الضوء على الدور الريادي لمكتبة محمد بن راشد في مجال التحول الرقمي، وتعزيز المواطنة الرقمية، ونحن فخورون بتقديم تجربتنا في مبادرة عالم بلغتك، التي تمثل نموذجاً مبتكراً في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المعرفة وتجسير الفجوات الثقافية».

وتابع «نتطلع، خلال المؤتمر، إلى تبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين في قطاع المكتبات والمعلومات، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال الأرشفة الرقمية، وتطوير الخدمات المكتبية المستقبلية».