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التعليم والمعرفة

«انشر» يتوّج الفائزين في الدفعة الأولى من مسار الإطلاق

أحمد العامري وراشد الكوس وأعضاء لجنة التقييم مع الفائزين (من المصدر)
15 نوفمبر 2024 01:06

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن صندوق الشارقة للاستدامة في النشر- «انشر»، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، عن الفائزين في الدفعة الأولى ضمن مسار الإطلاق، وذلك بعد اختتام برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى إعداد ودعم الجيل الجديد من الناشرين وتمكينهم من المهارات اللازمة للنجاح في قطاع النشر.
وتضمن البرنامج الذي امتد لمدة أشهر سلسلة من التدريبات والإرشادات التي اختتمت بتخريج 20 متدرباً وتقديم المشاركين عروضهم النهائية أمام لجنة تضم نخبة من خبراء القطاع، حيث جرى تقييم مشاريعهم بناءً على معايير تشمل الابتكار، ونماذج الأعمال، والجدوى المالية، وخطط النمو، والاستخدام الفعّال للمنحة.
وضمت لجنة التقييم كلاً من أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وعبد الرزاق الشريف، مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة كلمات، وإيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، وتامر سعيد، مدير إدارة وكالة الشارقة الدولية للآداب، وخولة المجيني، مديرة إدارة الفعاليات في هيئة الشارقة للكتاب، وفاضل حسين، مدير إدارة مكتب الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، ومريم القصاب، مدير مكتب الرئيس التنفيذي، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.
وأكد العامري أهمية البرنامج ورؤيته تجاه النهوض براهن صناعة النشر في الإمارات والمنطقة، بقوله: «نفخر بإطلاق هذا البرنامج تحت مظلة هيئة الشارقة للكتاب، الذي يجسد رؤيتنا لإعداد جيل جديد من الناشرين القادرين على إحداث نقلة نوعية في صناعة النشر، فما شاهدناه من إبداع وتفانٍ يعزز ثقتنا بالجيل الجديد من الناشرين، ويعمق إيماننا بأثر البرنامج على مستقبل صناعة الكتاب في الإمارات والمنطقة».
وأعلن «انشر» عن أسماء خمس فائزات تميزن بنماذج أعمالهن المبتكرة، وهم، مريم ثاني الفلاسي، ودلال حسين الجابري، وشذى ناصر، وفاطمة حسين الحمادي، وأسماء عبدالحفيظ عمارة.

أحمد العامري
راشد الكوس
الإمارات
الشارقة
بدور القاسمي
النشر
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