«تريندز» و«جمعية الناشرين»: الإمارات مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للنشر

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات وجمعية الناشرين الإماراتيين دراسة خاصة حول «تأثير جمعية الناشرين على دعم حركة النشر الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان «أثر جمعية الناشرين الإماراتيين على دعم حركة النشر الثقافية»، عقدت في قاعة الملتقى بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.

وشارك في الجلسة النقاشية التي أدارها عبدالله الخاجة، الباحث في «تريندز»، كل من راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وسلطان ماجد العلي، نائب رئيس قطاع «تريندز - دبي»، ومدير إدارة الباروميتر العالمي.



الفكر والمعرفة

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن قطاع النشر في دولة الإمارات أصبح رمزاً للجودة والإبداع، وأحد أهم المجالات التي تسهم في تطوير الفكر والمعرفة، ووجهةً للكتّاب والناشرين من مختلف أرجاء العالم، مضيفاً أن ما تحقق من نجاحات كبيرة يرجع إلى التزام القيادة الرشيدة، بتهيئة البيئة المناسبة للنشر، ودعم الكتّاب والمبدعين لجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للنشر والإبداع.

وذكر أن التعاون والشراكة الفاعلة بين «تريندز» وجمعية الناشرين الإماراتيين تكللت بإصدار دراسة مهمة للغاية، تتناول تأثير جمعية الناشرين ودورها في صناعة النشر في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تستعرض الدراسة أهم التحديات والفرص أمام صناعة النشر.



تمكين الناشرين

بدوره، ثمّن راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، الجهود التي بذلها مركز «تريندز» لإجراء هذه الدراسة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، مشيراً إلى أهمية هذه الدراسة بوصفها أداة بحث علمية لرصد وتحليل واقع صناعة النشر في الدولة، واستشراف سُبل النهوض بها.

وأكد الكوس على أن الجمعية ماضية في أداء مهمتها المتمثلة في تمكين الناشر الإماراتي تحت قيادة الشيخة بدور القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية.



حقوق الناشرين

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن من بين توصيات الدراسة تطوير الإطار القانوني لحماية حقوق الناشرين، وحقوق الملكية الفكرية، وهنا يمكن أن تؤدي جمعية الناشرين دوراً بارزاً في هذا المجال، فضلاً عن ضرورة عقد شراكات بين الناشرين وبعض المراكز الثقافية المرموقة في الدولة، لتوفير الترجمة الرصينة للكتب والمطبوعات إلى كل اللغات المختلفة.

وبيّن العلي أن هذه النتائج توضح التأثير الكبير والمهم لجمعية الناشرين الإماراتيين، بقيادة سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، على حركة النشر والثقافة في دولة الإمارات عامة، وإمارة الشارقة خاصة.