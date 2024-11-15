«كلمات» تطلق 20 كتاباً صوتياً لذوي الإعاقة البصرية

الشارقة (وام)

أطلقت «مؤسسة كلمات» خلال مشاركتها في فعاليات النسخة ال43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 20 كتاباً صوتياً، وأهدت مكتبة متنقلة تتضمن 100 كتاب باللغة العربية إلى المغرب ضيف شرف دورة العام الجاري من المعرض، إلى جانب تنظيمها مجموعة من ورش العمل والجلسات القرائية.

واستعرضت المؤسسة في جناحها المشارك في المعرض مبادراتها التي تهدف إلى دعم الأطفال العرب وضمان حقهم بالقراءة، والتي تترجم التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المساعي الإنسانية والخيرية، ورفع الوعي المجتمعي ومن أبرزها مبادرة «أرى» التي تهدف إلى توفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب مبادرة «تبنَّ مكتبة» التي توفر مكتبات متنقلة للأطفال العرب اللاجئين والمحرومين حول العالم تتضمن موارد قرائية باللغة العربية.

وأكدت آمنة المازمي مديرة «مؤسسة كلمات»، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يشكل منصة مهمة تتيح للمؤسسة فرصة استعراض مبادراتها التي تدعم الأطفال العرب خاصة ذوي الإعاقة البصرية، وتضمن حقهم في القراءة والوصول إلى الكتب، منوهة إلى أن المعرض يعزز فرص تطوير الشراكات والتعاون مع المؤسسات التي تتبنى الرؤية نفسها ما يمهد الطريق لمبادرات مستقبلية.

تغطي الكتب الصوتية، التي قدمتها المؤسسة بالتعاون مع 5 دور نشر، مجموعة واسعة من الإصدارات المخصصة للأطفال من الفئة العمرية 3-12 عاماً، وتعزز هذه المبادرة قائمة الكتب الميسرة التي تقدمها «مؤسسة كلمات»، بما يضمن حصول جميع الأطفال على فرصة التعرف على عالم القراءة والأدب.

وفي إطار مبادرة «تبنَّ مكتبة»، تبرعت «مؤسسة كلمات» بمكتبة متنقلة تتضمن 100 كتاب باللغة العربية إلى المغرب، ويستهدف هذا التعاون مع «المجلس المغربي لكتب اليافعين» تعزيز وصول الأطفال المحرومين إلى الكتب وتعزيز التبادل الثقافي وترسيخ القراءة.