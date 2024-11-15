«أمير الشعراء» يبدأ بث الحلقات التسجيلية لموسمه الـ11

أبوظبي (وام)

بدأ برنامج «أمير الشعراء» الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، أمس الأول، بث حلقاته التسجيلية لموسمه الحادي عشر.

ووثقت الحلقة التسجيلية الأولى مجريات اختيار المتأهلين للحلقات المباشرة من البرنامج، خلال مرحلة المقابلات التي جرت على مسرح شاطئ الراحة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور وهب رومية، والدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو.

وقدمت الحلقة في بدايتها نبذة تعريفية عن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، بينت للمشاهدين المسيرة العلمية والأدبية لكل منهم وعلاقته بالشعر، وعرضت جانباً من خبراتهم وخلفياتهم الأسرية والاجتماعية التي كان لها أثر في توجهاتهم.

من جانبهم، تحدث أعضاء لجنة التحكيم عن برنامج «أمير الشعراء» والقيمة الأدبية والمعرفية التي يمثلها، مؤكدين أنه أحيا ممارسة أدبية تراثية، وتقاليد شعرية عريقة، مع إتاحة الفرصة للشعراء لإثبات أنفسهم ومواهبهم.

وأشادت لجنة التحكيم بمستوى القصائد التي ألقيت في الحلقة، وأجازت عدداً منها بالإجماع، فيما جاءت انطباعات اللجنة الاستشارية للبرنامج المكونة من الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، إيجابية وأشادت بالقدرات الشعرية العالية للمتنافسين، لاسيما الإتقان الذي أظهره عدد من الشعراء القادمين من الدول التي تتحدث العربية، ونصحت الشعراء باختيار النص الملائم للإلقاء في المسابقات الشعرية.

ووثقت الحلقة الزيارة التي قام بها الشعراء المتأهلون لمرحلة المقابلات إلى مدينة العين، واستكشفوا خلالها معالمها الطبيعية والمعمارية والثقافية، وتعرفوا إلى تاريخها وحضارتها، وحضروا ورشة للخط العربي مع الفنان الإماراتي محمد مندي.

وضمن سعي البرنامج لتسليط الضوء على نخبة من الشعراء العرب ممن لهم إسهاماتهم الكبيرة في الساحة الشعرية، قدمت الحلقة التسجيلية الأولى تقريراً قصيراً عن الشاعر الإماراتي الراحل حمد خليفة بوشهاب (1936 - 2002) تتبّع سيرته الشعرية الغنية، وإسهامه في إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات.