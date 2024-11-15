«تريندز» يواصل نشر الثقافة والمعرفة في «الشارقة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات نشر الثقافة والمعرفة من خلال مشاركته الخامسة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، حيث يعرض في جناحه الاستثنائي، رقم «L- 24» في القاعة السادسة بمركز إكسبو الشارقة، أكثر من 350 إصداراً علمياً وبحوثاً ودراسات نوعية، كما يضم الجناح ركناً خاصاً حافلاً بأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استوديو بودكاست متطور.

ويستمر جناح المركز في استقطاب كبار المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين، إلى جانب كوكبة من المفكرين والكتاب والأكاديميين والباحثين.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المركز يشارك للسنة الخامسة على التوالي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف الانفتاح على مختلف المؤسسات الثقافية ودور النشر الدولية والإقليمية ومنصات الفكر العالمية، سعياً إلى تعزيز أوجه التعاون والشراكة معها في المجالات التي تخدم العلم والمعرفة، وتسهم في نشر الثقافة وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي.

وأشار العلي إلى أن المشاركة تترجم رؤية «تريندز» حول أهمية هذه النوعية من المحافل الثقافية في التقريب بين الشعوب، خصوصاً أن معرض الشارقة للكتاب أصبح علامة فارقة في صناعة النشر، ومنصة مهمة وفاعلة ومحورية لتعزيز الحوار الفكري والمعرفي، وهو ما يسعى «تريندز» إلى تحقيقه، من خلال مشاركاته الدورية في أكبر معارض الكتاب الدولية، وعلى رأسها معرض الشارقة، الذي يجمع المفكرين والكتَّاب وأصحاب الكلمة من أصقاع العالم كافة، ليتفاعلوا مع الأكاديميين والباحثين والخبراء في القضايا العلمية والمعرفية والثقافية التي تشغل العالم.



ميدالية «تريندز البحثية»

في سياق متصل، قلد «تريندز» عدداً من كبار المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين ميدالية «تريندز البحثية»، وذلك تقديراً لجهودهم الداعمة للثقافة والمعرفة، وإسهاماتهم العلمية الداعمة لحركة البحث العلمي على المستويين الدولي والإقليمي، حيث قلد «تريندز» سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الميدالية، إلى جانب الدكتور محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، وأحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى دولة الإمارات.

كما منح «تريندز» ميداليته البحثية لأنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، والدكتور عبدالله محمد المليح، مدير مركز بحوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة.