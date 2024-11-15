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التعليم والمعرفة

«الشارقة الرقمية» تهدي «قاموس المصطلحات التكنولوجية» لمعرض الكتاب

سعود بن سلطان القاسمي وأحمد العامري خلال جولتهما في معرض الشارقة للكتاب (من المصدر)
16 نوفمبر 2024 01:18

الشارقة (الاتحاد)

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أهدى الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، في مركز إكسبو الشارقة، «قاموس المصطلحات التكنولوجية»، لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب.
ويمثل القاموس مرجعاً ثنائي اللغة (عربي-إنجليزي) أعده مركز الشارقة للأمن السيبراني لدعم الباحثين والمهتمين في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
ويأتي إهداء القاموس في إطار جهود «دائرة الشارقة الرقمية» لتعزيز المعرفة التقنية وتوسيع المحتوى الرقمي العربي، حيث قدم الشيخ سعود بن سلطان القاسمي إهداء خاصاً من القاموس إلى أحمد بن ركاض العامري، تعبيراً عن دور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دعم الإنتاج الفكري والمعرفي.
وأوضح الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن القاموس يأتي في إطار التزام الدائرة بنشر الوعي التقني وتعزيز المعرفة الرقمية في المجتمع، تماشياً مع مكانة الشارقة الرائدة في مجالات الثقافة والمعرفة والبحث العلمي، وأكد الشيخ سعود أن إعداد القاموس يقدم مرجعاً تقنياً سهل الوصول وشاملاً، ويتميز بأسلوب عصري ومبسط يلبي احتياجات المستخدمين بعيداً عن التعقيد.
بدوره، قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة استراتيجية للاحتفاء بالنتاجات المعرفية المبتكرة مثل قاموس المصطلحات التكنولوجية، فمن خلاله نسهم في تعريف أكبر شريحة من الجمهور بتلك المشاريع الرائدة التي تدعم المعرفة الرقمية، وتفتح آفاقاً جديدة للباحثين والمهتمين في مجالات التقنية، بما يتماشى مع رؤية الشارقة لتعزيز المحتوى العربي في العصر الرقمي».
ويضم القاموس مجموعة شاملة من المصطلحات التقنية الحديثة في مجالات الحوسبة، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يواكب أحدث التطورات في عالم التقنية.
وتتوافر النسخة المطبوعة من القاموس في معرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى جانب نسخة إلكترونية تتيح للمهتمين تحميلها عبر الإنترنت، ما يسهل الوصول إلى محتواه من أي مكان حول العالم.

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معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة
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أحمد بن ركاض العامري
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