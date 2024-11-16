السبت 16 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«كتّاب تحت الضوء» يستضيف أمل السهلاوي

«كتّاب تحت الضوء» يستضيف أمل السهلاوي
16 نوفمبر 2024 14:34

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عرض «الياثوم» يُمتع جمهور «الشارقة للكتاب»
«الأدب الإماراتي الجديد» في «الشارقة للكتاب»

ضمن برنامج «كتّاب تحت الضوء»، الذي أطلقته «مكتبات الشارقة العامة» لتسليط الضوء على نخبة من الكتّاب، وتمكين القراء من التعرف على قصص حياتهم وأعمالهم ومسيرتهم الإبداعية، نظمت «مكتبات الشارقة» في جناحها المشارك في فعاليات الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، جلسة حوارية بعنوان «الشعر فعل إضاءة»، استضافت الشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي، وأدارتها أسماء الظنحاني.
وخلال الجلسة، توقفت الشاعرة عند أبرز محطات مسيرتها في مشهد الشعر، ومحاولتها ابتكار نوع أدبي جديد هو «أدب الكتابات العابرة»، ابتداءً بديوانها الشعري الأول (كان علي أن أؤجلك)، وإصدارها الثاني (أهلا بك في القطار الليلي للأفكار التي لا تنام).
وخلال الجلسة، أكدت الشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي أن الإبداع لدى الشعراء ينبع من القراءة في عمر مبكر، مشيرة إلى أن القراءة تخلق عالماً أخر في وعي الإنسان وتعطيه إمكانيات مذهلة، لكن القراءة وحدها لا تصنع وعياً، حيث يبقى القارئ حبيس الكتب وأفكار الكتّاب، ولكي يصنع الإنسان وعيه الخاص وطريقته في الحياة، يجب أن يعيش وينغمس في الحياة ويقابل أكبر عدد ممكن من الناس، وأن يسافر ويكتب ويحلل الأمور من منظور آخر.
وحول حضورها القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت السهلاوي: وسائل التواصل الاجتماعي تتيح للكاتب قياس ردود أفعال القراء بشكل مباشر، وتمكن الكاتب من التواصل مع القراء واكتشاف الجوانب التي تؤثر فيهم، وعلى الرغم من إيجابيات منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها تحاول سرقة الاستقلالية الشخصية، وعندما يصبح إرضاء الجمهور هاجساً يجب التوقف مباشرة، ورصد العالم بطريقتنا لا بطريقة الآخرين.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
آخر الأخبار
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى المغرب
الرياضة
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى المغرب
اليوم 15:30
روسيا تعلن السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا
اليوم 15:26
نتائج انتخابات جورجيا النهائية تؤكد فوز الحزب الحاكم
الأخبار العالمية
نتائج انتخابات جورجيا النهائية تؤكد فوز الحزب الحاكم
اليوم 15:25
عرض «الياثوم» يُمتع جمهور «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
عرض «الياثوم» يُمتع جمهور «الشارقة للكتاب»
اليوم 15:19
نادية الزعبي: الإعلام التقليدي أساس المصداقية
التعليم والمعرفة
نادية الزعبي: الإعلام التقليدي أساس المصداقية
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©