«تريندز» يُطلق مبادرة «جواز تريندز المعرفي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات مبادرة مجتمعية جديدة تتمثل في «جواز تريندز المعرفي»، وذلك على هامش المشاركة في النسخة الثالثة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

تهدف المبادرة إلى التعريف برؤية «تريندز» البحثية والعلمية العالمية، واستراتيجيته المعرفية العالمية ومشاركاته الإقليمية والدولية في المؤتمرات والملتقيات ومعارض الكتاب حول العالم.

يصطحب «جواز تريندز المعرفي» حامله في رحلة ثقافية وعلمية متنوعة حول الخدمات المعرفية التي يقدمها «تريندز»، ومنها خدمة «تريندز للمعرفة» عبر تطبيق «واتس آب»، إلى جانب التعرف على البرامج البحثية للمركز، والدورات والمساقات التدريبية التي يقدمها، فضلاً عن المسوحات الميدانية واستطلاعات الرأي التي تجريها إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الاستشارات البحثية والأكاديمية النوعية.