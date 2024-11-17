غداً.. افتتاح معرض المقتنيات في «ندوة الثقافة»

دبي (الاتحاد) تفتح ندوة الثقافة والعلوم، مساء غد الاثنين، الدورة السادسة من «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة»، والذي يضم مجموعة من غرائب المقتنيات ونوادرها من ضمنها: نشرات بريدية للإمارات قبل الاتحاد، دروع تذكارية، آلات حاسبة، منتجات خشبية، مكاحل، زجاجات المشروبات الغازية الصغيرة، تذاكر وهدايا مباريات كأس العالم في قطر، مجسمات لمقتنيات أثرية من متاحف العالم، علب الكبريت، الشطرنج، مشاركة إمارة أبوظبي في إكسبو 1970، أوساكا، اليابان، أكواب (ماج)، آلات طابعة، كتب عن العملات، إصدارات الخاصة بمياه سيرما في الإمارات، أدوات مدرسية قديمة، براقع من الإمارات، إصدارات رياضية، ساعات يدوية تحمل شعارات لجهات ومؤسسات إماراتية، تذكارات نادي الشارقة، الإصدارات الأولى للإمارات، صحف إماراتية وبعض الصحف الخليجية القديمة، إهداءات رسمية لمكاتب البريد على مستوى الوطن العربي، وغير ذلك الكثير. وذكر بلال البدور أن الدورة السادسة تميزت بتنوع المقتنيات وغرابة بعضها، ما يمثل إضافات ثرية للمعرض، ويؤكد نجاحه الذي يمثل رعاية الهواة والمقتنين ودعم هواياتهم ومقتنياتهم، لدفع مختلف الأجيال لخلق شغفهم الخاص والاعتناء بالمقتنيات. والتي تسجل تاريخاً ماضياً أو توثيقاً لإبداع جديد، وإبرازاً للجهود الابتكارية في هذا المجال. ويشارك في هذه الدورة أربعة وعشرين مشاركاً، البعض منهم سبقت له المشاركة، والبعض يشارك للمرة الأولى، وقد تنوعت المقتنيات واختلفت الهوايات وتميزت ما بين العمق والدهشة والخفة والإثارة والغرابة.





