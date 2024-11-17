الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يضع تصفير البيروقراطية في مقدمة أولوياته

الأرشيف والمكتبة الوطنية يضع تصفير البيروقراطية في مقدمة أولوياته
17 نوفمبر 2024 14:05

أبوظبي (الاتحاد)
يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامجه الخاص بتصفير البيروقراطية، إيماناً منه بأهمية تسريع إنجاز الخدمات وتقديمها، وإدراكه بأن الأنظمة والإجراءات وضعت لخدمة الناس وتسهيل حياتهم.
أكد ذلك عبد الله ماجد آل علي، المدير العام، أثناء افتتاح ملتقى المتعاملين الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية بقوله: إننا في الأرشيف والمكتبة الوطنية نتشارك معكم في تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية، وذلك استجابة وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت تسهيل حياة الناس الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، فوجّهت بتقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية، وأرادت لحكومة الإمارات أن تكون الأفضل عالمياً في تقديم خدماتها.
وأضاف: تأكيداً على الدور الوطني الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية، فإننا نثمن عالياً تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وسنواصل معاً العمل في سبيل تطوير الخدمات وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وإيجاد الحلول وتطويرها، ولا سيما في رحلة المتعامل وتسهيل تجربته في الحصول على الخدمات التي نزوده بها.
وأشار إلى أهمية تطوير الخدمات الأرشيفية لتنسجم مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مؤكداً أن هذا سيكون له بالغ الأثر في التحديث والتطوير، وتصفير البيروقراطية.
هذا، وقد نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية سلسلة من الورش والاجتماعات التي ناقشت آليات عمل برنامج تصفير البيروقراطية منذ إطلاقه، وتفعيل مهام الإدارات بما يتعلق بهذا البرنامج، على ضوء مستهدفاته في مجال تبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. 

أخبار ذات صلة
افتتاح مؤتمر الإمارات الدولي الثالث للتاريخ الشفاهي
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي الثالث للتاريخ الشفاهي
الأرشيف والمكتبة الوطنية
التصفير البيروقراطي
آخر الأخبار
حسن مدن يوقع كتاب «في مديح الأشياء وذمها»
التعليم والمعرفة
حسن مدن يوقع كتاب «في مديح الأشياء وذمها»
اليوم 17:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يهز شمال إندونيسيا
اليوم 16:54
أموريم: مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في إنجلترا!
الرياضة
أموريم: مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في إنجلترا!
اليوم 16:49
4 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
4 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن "الفارس الشهم 3"
اليوم 16:47
دبابة تشتغل بعد استهدافها في منطقة كورسك
الأخبار العالمية
قتيل وإصابتان بقصف على منطقة في روسيا
اليوم 16:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©