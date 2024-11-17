الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

حسن مدن يوقع كتاب «في مديح الأشياء وذمها»

حسن مدن يوقع كتاب «في مديح الأشياء وذمها»
17 نوفمبر 2024 17:03

الشارقة (الاتحاد)
شهد «ركن التوقيع» في «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024» حفل توقيع كتاب «في مديح الأشياء وذمها» للكاتب البحريني حسن مدن، أحدث إصدارات دار «روايات»، التابعة لـ «مجموعة كلمات»، والذي ينتمي ظاهراً إلى جنس المقالة، لكنه يشكل نسيجاً فريداً متكاملاً يجسد رهافة الشاعر، وعمق الفيلسوف المفكر، وبراعة المخرج السينمائي.
في المقدمة، يوثّق الكاتب الفكرة التي انبثق منها الكتاب في ذهنه، والتي جاءت خلال استعداده لكتابة مقالٍ عن المديح، وبحثه في مقالاته السابقة عن المديح لتجنب التكرار، وخلال استقصائه لتلك المقالات التي هاله عددها، تذكر ما سبق له نشره من مقالات في خانة النقيض أي الهجاء والذم، ومن رحم النقيضين، رأت فكرة الكتاب النور.
بعد مدخل يتناول «الشيء وما نافاه»، ومحاولة فهم جوهره المجرد، وكيفية تقديره ونقده في سياقات مختلفة، يتعمق الكاتب في ثنائيات الوجود وازدواج طبيعة الأشياء، مصطحباً القارئ في رحلة شيقة تتضمن خمس محطات مهمة، تبدأ بـ «مشاعر» منها صراع العقل والقلب، وتنتقل إلى «حالات» كالكلام والصمت، ثم «أزمنة وأمكنة» تشمل مديح الفصول وذمها، وأول وآخر منزل، وتتجه إلى «ثقافة» الورقي والرقمي وغيرها، لتحط رحالها أخيراً في «قضايا»، منها القرنان الجاري والماضي، والعرب والغرب، وتشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة.
لا يُنظّر الكتاب لامتلاك الحقيقة المطلقة حول جوهر الأشياء، وإنما يزاوج بين الفكر والإحساس ويدلل عليها بروائع الفن والأدب والفلسفة، مسلطاً الضوء على الحد الذي تلتقي عنده الثنائيات التقاء تلاحم وتكامل، لا تنافر وتضاد، ويفتح قلبه للقارئ الذي يتعرف على خواطره التي تجسد خلاصة فكره ومشاعره. 

أخبار ذات صلة
محمد صلاح يُسعد جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب
أدباء وأكاديميون: الرواية وسيلة فعّالة لتقارب الشعوب
معرض الشارقة الدولي للكتاب
توقيع كتاب
حسن مدن
آخر الأخبار
سيف بن زايد يعزي في وفاة والدة فارس خلف المزروعي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة والدة فارس خلف المزروعي
اليوم 20:39
محمد صلاح يُسعد جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب
الرياضة
محمد صلاح يُسعد جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب
اليوم 20:33
حميد بن راشد يستقبل حمد الشرقي وسعود المعلا والشيوخ بمناسبة زفاف عبدالله النعيمي
علوم الدار
حميد بن راشد يستقبل حمد الشرقي وسعود المعلا والشيوخ بمناسبة زفاف عبدالله النعيمي
اليوم 20:31
فيصل الغامدي: أحلم بترديد «النشيد السعودي» في كأس العالم
الرياضة
فيصل الغامدي: أحلم بترديد «النشيد السعودي» في كأس العالم
اليوم 20:25
«محمد بن راشد للغة العربية» تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة
التعليم والمعرفة
«محمد بن راشد للغة العربية» تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة
اليوم 20:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©