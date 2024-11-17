«دبي المالي» يطلق النسخة الثالثة من معرض «مسار المنحوتات»

دبي (وام)

أطلق مركز دبي المالي العالمي النسخة الثالثة من معرض «مسار المنحوتات» لهذا العام تحت شعار «همسات المدينة: نسيج من الأعمال الفنية».

يضم المعرض مجموعة متنوعة من المنحوتات والأعمال الفنية المتاحة للعامة، لفنانين محليين وإقليميين ودوليين، ويتيح الدخول مجاناً لجميع الزوار حتى أبريل 2025.

ينسجم معرض «مسار المنحوتات» مع رؤية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، لجعل دبي معرضاً فنياً مفتوحاً، يُثري المشهد الثقافي للمدينة.

يدعو المعرض زواره إلى خوض رحلة استثنائية عبر نسيج الحياة الحضرية لدبي، حيث تمتزج خيوط هذه الإبداعات الفنية لتنسج معاً الروايات المتنوعة لسكان المدينة.

تضم النسخة الثالثة للمعرض أكثر من 70 منحوتة لـ 40 فناناً من دول وتخصصات فنية مختلفة.

يحتفي المعرض بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس مركز دبي المالي العالمي، عبر سلسلة من التجارب التفاعلية. كما تم الإعلان عن إطلاق حملة «نحت المستقبل» بالتعاون مع «دبي العطاء» خلال الحدث.

يسهم معرض «مسار المنحوتات» في إثراء المشهد الفني والثقافي لدبي، وتعزيز مكانة المدينة وجهة عالمية للفنون، إضافة إلى ترسيخ دور مركز دبي المالي العالمي وجهة رئيسية للفنون والثقافة في دبي.