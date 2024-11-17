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التعليم والمعرفة

خولة للفن والثقافة تستضيف «هي غنية»

إحدى لوحات المعرض (من المصدر)
18 نوفمبر 2024 02:30

أبوظبي (وام)

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تستضيف «خولة للفن والثقافة»، بمقرها في أبوظبي، المعرض الفني «هي غنية»، للفنانة اللبنانية لوما رباح. يضم المعرض، الذي يستمر حتى 30 من نوفمبر الحالي، 21 لوحة فنية، تُجسّد الاحتفاء بروح الطبيعة الخلّابة من خلال أسلوب الفنانة الفني التجريدي المميز، حيث تستكشف أعمالها التفاعل المدهش بين الضوء واللون، كاشفة عن صلتها العميقة وشغفها بالطبيعة.
وتُبرز المجموعة لوحات نابضة بالحياة تستعرض مناظر طبيعية خلابة وأحياء ومدناً لبنانية، وتتجلى عبر ضربات فرشاة جريئة وألوان مشرقة ومفعمة بالحيوية. وتعكس كل لوحة جمال لبنان الطبيعي وثقافته الأصيلة، موثقةً لحظات خاطفة وأماكن تعيش على حافة التحول.
ويُعتبر فن لوما رباح بمثابة تحية للإرث الثقافي والطبيعي المهدد بالزوال، حيث تُخلد أعمالها جمال المشاهد والمشاعر العميقة التي تثيرها هذه المناظر. وأكدت، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، دعم الفنون والإبداع بجميع أشكاله وألوانه، خاصة أن المعارض الفنية تمثل فرصة للتواصل الثقافي والفني بين الشعوب.
وأشادت سموها باللوحات الفنية التي قدمتها الفنانة لوما رباح التي تسلط من خلالها الضوء على روح الطبيعة اللبنانية وجمالها الخلاب من خلال أسلوبها الفني المميز والجريء لتعكس بذلك مشاهد ساحرة من قلب لبنان، مشيرة إلى أن المعرض ليس مجرد عرض فني، بل هو دعوة للتأمل في العلاقة الفريدة التي تجمع الإنسان بالطبيعة والمكان، وهي علاقة تتسم بالعمق والشغف.  وقالت لوما رباح إن أعمالها تتميّز بالحيوية اللافتة والألوان الزاهية التي تجذب الأنظار، معتمدة على التعبير الحر عن معتقداتها الداخلية عبر تصوير جمال العالم، وإيمانها بأن الفن وحده يستطيع أن يخلّد اللحظات والمشاعر والطبيعة والإرث الثقافي المهدّد بالزوال.

مؤسسة خولة للفن والثقافة
الثقافة
طحنون بن زايد
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