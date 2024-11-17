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التعليم والمعرفة

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد لقاء «أسمار» في «الشارقة للكتاب»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال حضوره لقاء «أسمار» (وام)
18 نوفمبر 2024 02:30

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الأول، لقاء بودكاست «أسمار» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة.
وتحدث في اللقاء مقدمو البودكاست، الدكتور فيصل الشهراني، والشاعران عبداللطيف بن يوسف المبارك، وعبدالله العنزي، متناولين مشاهد من أثر الشعر في التاريخ العربي، في مواقف الحب والغزل والرثاء والمديح والهجاء وإنقاذ الحياة ورفع أقوام وخفض آخرين وغيرها.
وأشار المتحدثون إلى أهمية الشعر في حياة العرب، ودوره المحوري، وكيف كانت للشاعر مَزِيَّة مختلفة بين القبائل، لقدرته على تخليد المواقف والأحداث بقصائده في التاريخ.
كما تناول المتحدثون فكرة العاطفة والحب لدى الشعراء العشاق، وكيف أن الشعر خلد قصصهم وتجاربهم وملأ المخيلة العربية بكمية كبيرة من العاطفة النقية المتقدة، يتداولها الناس فيما بينهم كمَعين لمشاعرهم وقلوبهم.
وتم ذكر العديد من القصص والمواقف التي كانت محلاً للتمثل والاستشهاد بالشعر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مروراً بتاريخنا العربي.
واختتم اللقاء ببعض القصائد الجميلة التي كتبها الشعراء أنفسهم.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
معرض الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
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