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التعليم والمعرفة

«محمد بن راشد للغة العربية» تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة

«محمد بن راشد للغة العربية» تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة
17 نوفمبر 2024 20:20

دبي (وام)
أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، فتح باب الترشح لدورتها التاسعة.
تأتي هذه المبادرة استمراراً لنهج القيادة في دعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها عالمياً، مما يبرز التزام دبي والإمارات العميق بحماية وتطوير الإرث الثقافي العربي بوسائل حديثة ومتنوعة.
وتجسد الجائزة رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز اللغة العربية، لتكون مواكبة لتطورات العصر وقادرة على الانتشار العالمي.
وأكد  بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية الأهمية الاستراتيجية للجائزة، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، مما يجعلها عنصراً حيوياً في النهضة الثقافية والمعرفية للعالم العربي.
وأضاف أن النسخة الثامنة أثمرت عن إنجازات نوعية في تمكين اللغة العربية وترويجها بأساليب إبداعية على المستوى العالمي، مما يسهم بشكل كبير في نشر اللغة وتطوير أدواتها الرقمية والتعليمية.
تشمل شروط التقديم اختيار أعمال بين سنة وخمس سنوات، غير فائزة سابقاً، ومن غير الأبحاث الجامعية، ويتم تقديم الطلب إلكترونياً مرة واحدة لكل دورة والالتزام بالمواعيد، ويحتفظ فريق الجائزة بحق إلغاء أي مشاركة مخالفة، ويتم غلق التسجيل في 14 مارس 2025.

جائزة محمد بن راشد للغة العربية
مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
الترشح
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