«تريندز» يختتم مشاركته الاستثنائية الخامسة في «الشارقة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته الاستثنائية في النسخة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث أثرى «تريندز» المعرض بما يزيد على 350 إصداراً علمياً ومعرفياً، إلى جانب مجموعة واسعة من البحوث والدراسات النوعية.

محتوى علمي هادف

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن «تريندز» يحرص على المشاركة الدورية في أهم معارض الكتاب الدولية والإقليمية، بهدف نشر العلم والثقافة والمعرفة، والمساهمة في رفد القراء بمحتوى علمي هادف رصين يفتح الآفاق أمام العقول لاستشراف المستقبل بالمعرفة، مثمناً الزيارات الكثيفة والمتواصلة التي شهدها جناح المركز، موضحاً أن ذلك يدلل على أن إصدارات ونتاج المركز البحثي تحظى باهتمام وتقدير واسعين من مختلف فئات وشرائح زوار المعرض.

وذكر العلي أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد من أهم المنصات الثقافية والفكرية العالمية، مضيفاً أن هذا المحفل الثقافي والفكري مناسبة سنوية للتعريف بنتاج «تريندز» البحثي والعلمي والمعرفي، حيث حرص المركز على المشاركة للعام الخامس على التوالي في المعرض.

ركن الذكاء الاصطناعي

بدورها، قالت روضة المرزوقي إن معرض الشارقة الدولي للكتاب يشكل منصة دولية لدخول خريطة الحركة المعرفية والثقافية العالمية، حيث يساهم في تعزيز تواصل «تريندز» مع جمهور الكتاب العالمي وقادة صناعة النشر والتوزيع وصنّاع المحتوى من مختلف أرجاء العالم، مضيفة أن المشاركة جاءت تجسيداً لاستراتيجية «تريندز» الهادفة إلى تعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة العلمية والبحثية في المحافل الدولية كافة.