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آبل تعترف بخلل في تطبيق Note وتطرح حلاً سريعاً

آبل تعترف بخلل في تطبيق Note وتطرح حلاً سريعاً
18 نوفمبر 2024 12:54

واجه عدد من مستخدمي آيفون مشكلة مؤقتة خلال الأيام الماضية، حيث اختفت جميع ملاحظاتهم المخزنة في تطبيق Notes بعد قبول الشروط والأحكام الجديدة لخدمة آيكلاود.  


وفي استجابة غير مباشرة، نشرت أبل وثيقة دعم تفصيلية توضح الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتباعها لإعادة مزامنة ملاحظاتهم المفقودة من آيكلاود إلى أجهزتهم المختلفة، بما في ذلك آيفون وiPad وVision Pro.  

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خطوات إعادة المزامنة: 
1. افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على اسمك.  
2. اختر "آيكلاود"، ثم اضغط على "Notes".  
3. تأكد من تفعيل خيار "Sync this [device]"، ثم تحقق من تطبيق Notes.  
4. إذا لم تظهر الملاحظات، أعد تشغيل جهازك ثم راجع الإعدادات مرة أخرى.  

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بمجرد إتمام هذه الخطوات، ستبدأ الملاحظات بالظهور مرة أخرى على جميع الأجهزة المتصلة بنفس حساب أبل.  

وكانت أبل قد حدثت شروط وأحكام "آي كلاود" في سبتمبر، وبدأت مؤخراً بمطالبة المستخدمين بقبول هذه التحديثات، مما أدى إلى ظهور المشكلة.

 

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المصدر: وكالات
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